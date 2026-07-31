Новый график "Новой почты" возмутил украинцев: как компания оправдалась

Представитель почтового оператора дал ответ

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В "Новой почте" ответили на возмущение граждан из-за изменения графика работы в областных центрах. Ранее украинцы в соцсетях жалели сотрудников, которым в выходные дни придется вставать на час раньше.

В комментариях в Threads представитель компании пояснил, что работникам будут оплачивать добавленный час.

"Понимаем, что любые изменения могут вызвать вопросы. Мы обновили график работы, чтобы клиенты могли пользоваться нашими услугами раньше в выходные. В то же время для нас важно заботиться и о наших работниках, поэтому дополнительный час работы оплачивается. Мы стремимся находить баланс между удобством для клиентов и уважением к команде", – говорится в сообщении.

Свои объяснения он опубликовал под постом украинки, которая пожалела, что операторы теперь должны раньше приходить на работу в выходные:

"Мне одной сразу стало неприятно от новости, что сотрудники "Новой почты" теперь должны вставать на час раньше, вместо того чтобы порадоваться как клиенту? Ну есть же почтоматы в нерабочие часы, зачем это? Тем более учитывая частые ночные обстрелы".

Под сообщением компании об изменении графика в Facebook вообще разгорелись нешуточные страсти. Там писали:

– Зачем так издеваться над работниками. Дайте людям время для отдыха. Поляки полную неделю не работают и экономика только растет. Никто в субботу или воскресенье не будет бегать в 8 часов утра на почту.

– Имейте уважение к работникам хотя бы в выходные дни!

– Не издевайтесь уже над работниками. Пусть хоть в выходные поспят на час подольше.

– Цените своих работников, когда не придешь в отделении одни и те же лица, потому что работать некому, люди от безысходности остаются работать, но нагрузки и требования от компании ежедневно растут только (рассказывают при общении). То, что она оплачивается – хорошо, но эти 2 дня для них были — время выспаться и уйти раньше.

Напомним, с 1 августа 2026 года отделения Новой почты в областных центрах будут начинать работу на час раньше. Теперь график работы отделений по выходным с 8:00 до 19:00. Изменения ввели якобы для удобства клиентов, чтобы они имели возможность забрать или отправить посылки перед началом дня.

После того как российские атаки привели к уничтожению тысяч отправлений, многие клиенты "Новой почты" стали интересоваться, как и в каких случаях можно рассчитывать на компенсацию и что для этого нужно. "Телеграф" рассказал все детали.