Укр

"Ты красивая" уже не работает: как сказать комплимент на украинском так, чтобы он впал в сердце

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Один комплимент может изменить настроение и день Новость обновлена 16 июня 2026, 16:10
Один комплимент может изменить настроение и день. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти слова еще долго не забудут

Иногда одного слова "ты красивая" маловато, чтобы передать настоящее впечатление от человека — и именно здесь появляется разница между обычным комплиментом и запоминающейся надолго фразой.

В украинском языке для этого есть особое преимущество: он очень богат образными, теплыми и точными изречениями. Тренер по ораторскому искусству Павел Мацопа поделился подборкой формулировок в Instagram, которые помогают делать комплименты более глубокими и выразительными — не только о внешности, но и о характере, энергии и внутреннем состоянии человека.

Комплименты о внешности

Вместо простых слов можно сказать:

  • "У тебя естественная элегантность"
  • "Твоя улыбка словно добавляет света вокруг"
  • "В тебе чувствуется утонченность без труда"
  • "Твой взгляд очень теплый и спокойный"

Об энергии и ощущениях рядом

  • "С тобой легко быть собой"
  • "Рядом с тобой появляется покой"
  • "Ты создаешь чувство свободы в разговоре"
  • "В тебе есть свет, который сразу чувствуется"

О разуме и глубине

  • "С тобой интересно даже в простых разговорах"
  • "Ты думаешь тонко и чувствуешь глубоко"
  • "Твое мнение всегда точно и содержательно"
  • "Общение с тобой оставляет послевкусие"

О силе характера

  • "В твоем спокойствии есть сила"
  • "Ты держишь себя очень достойно"
  • "Твоя уверенность чувствуется без слов"
  • "У тебя внутренняя опора"

Теплые универсальные слова

  • "Хорошо, что ты есть"
  • "Ты очень ценный человек"
  • "Я искренне восхищаюсь тобой"
  • "Твое присутствие делает день лучше"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться на украинском.

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#Украинский язык #Комплимент