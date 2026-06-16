"Ты красивая" уже не работает: как сказать комплимент на украинском так, чтобы он впал в сердце

Эти слова еще долго не забудут

Иногда одного слова "ты красивая" маловато, чтобы передать настоящее впечатление от человека — и именно здесь появляется разница между обычным комплиментом и запоминающейся надолго фразой.

В украинском языке для этого есть особое преимущество: он очень богат образными, теплыми и точными изречениями. Тренер по ораторскому искусству Павел Мацопа поделился подборкой формулировок в Instagram, которые помогают делать комплименты более глубокими и выразительными — не только о внешности, но и о характере, энергии и внутреннем состоянии человека.

Комплименты о внешности

Вместо простых слов можно сказать:

"У тебя естественная элегантность"

"Твоя улыбка словно добавляет света вокруг"

"В тебе чувствуется утонченность без труда"

"Твой взгляд очень теплый и спокойный"

Об энергии и ощущениях рядом

"С тобой легко быть собой"

"Рядом с тобой появляется покой"

"Ты создаешь чувство свободы в разговоре"

"В тебе есть свет, который сразу чувствуется"

О разуме и глубине

"С тобой интересно даже в простых разговорах"

"Ты думаешь тонко и чувствуешь глубоко"

"Твое мнение всегда точно и содержательно"

"Общение с тобой оставляет послевкусие"

О силе характера

"В твоем спокойствии есть сила"

"Ты держишь себя очень достойно"

"Твоя уверенность чувствуется без слов"

"У тебя внутренняя опора"

Теплые универсальные слова

"Хорошо, что ты есть"

"Ты очень ценный человек"

"Я искренне восхищаюсь тобой"

"Твое присутствие делает день лучше"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться на украинском.