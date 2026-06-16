"Ты красивая" уже не работает: как сказать комплимент на украинском так, чтобы он впал в сердце
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Эти слова еще долго не забудут
Иногда одного слова "ты красивая" маловато, чтобы передать настоящее впечатление от человека — и именно здесь появляется разница между обычным комплиментом и запоминающейся надолго фразой.
В украинском языке для этого есть особое преимущество: он очень богат образными, теплыми и точными изречениями. Тренер по ораторскому искусству Павел Мацопа поделился подборкой формулировок в Instagram, которые помогают делать комплименты более глубокими и выразительными — не только о внешности, но и о характере, энергии и внутреннем состоянии человека.
Комплименты о внешности
Вместо простых слов можно сказать:
- "У тебя естественная элегантность"
- "Твоя улыбка словно добавляет света вокруг"
- "В тебе чувствуется утонченность без труда"
- "Твой взгляд очень теплый и спокойный"
Об энергии и ощущениях рядом
- "С тобой легко быть собой"
- "Рядом с тобой появляется покой"
- "Ты создаешь чувство свободы в разговоре"
- "В тебе есть свет, который сразу чувствуется"
О разуме и глубине
- "С тобой интересно даже в простых разговорах"
- "Ты думаешь тонко и чувствуешь глубоко"
- "Твое мнение всегда точно и содержательно"
- "Общение с тобой оставляет послевкусие"
О силе характера
- "В твоем спокойствии есть сила"
- "Ты держишь себя очень достойно"
- "Твоя уверенность чувствуется без слов"
- "У тебя внутренняя опора"
Теплые универсальные слова
- "Хорошо, что ты есть"
- "Ты очень ценный человек"
- "Я искренне восхищаюсь тобой"
- "Твое присутствие делает день лучше"
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться на украинском.