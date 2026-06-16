"Ти гарна" вже не працює: як сказати комплімент українською так, щоб він запав у серце

Ці слова ще довго не забудуться

Іноді одного слова "ти красива" замало, щоб передати справжнє враження від людини — і саме тут з’являється різниця між звичайним компліментом і фразою, яку запам’ятають надовго.

В українській мові для цього є особлива перевага: вона дуже багата на образні, теплі та точні вислови. Тренер з ораторського мистецтва Павло Мацьопа поділився добіркою формулювань в Instagram, які допомагають робити компліменти глибшими та виразнішими — не лише про зовнішність, а й про характер, енергію та внутрішній стан людини.

Компліменти про зовнішність

Замість простих слів можна сказати:

"У тебе природна елегантність"

"Твоя усмішка ніби додає світла навколо"

"У тобі відчувається витонченість без зусиль"

"Твій погляд дуже теплий і спокійний"

Про енергію та відчуття поруч

"З тобою легко бути собою"

"Поруч із тобою з’являється спокій"

"Ти створюєш відчуття свободи в розмові"

"В тобі є світло, яке одразу відчувається"

Про розум і глибину

"З тобою цікаво навіть у простих розмовах"

"Ти думаєш тонко і відчуваєш глибоко"

"Твоя думка завжди точна й змістовна"

"Спілкування з тобою залишає післясмак"

Про силу характеру

"У твоїй спокійності є сила"

"Ти тримаєш себе дуже гідно"

"Твоя впевненість відчувається без слів"

"Ти маєш внутрішню опору"

Теплі універсальні слова

"Добре, що ти є"

"Ти дуже цінна людина"

"Я щиро захоплююся тобою"

"Твоє присутність робить день кращим"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатись українською.