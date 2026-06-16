"Ти гарна" вже не працює: як сказати комплімент українською так, щоб він запав у серце
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Ці слова ще довго не забудуться
Іноді одного слова "ти красива" замало, щоб передати справжнє враження від людини — і саме тут з’являється різниця між звичайним компліментом і фразою, яку запам’ятають надовго.
В українській мові для цього є особлива перевага: вона дуже багата на образні, теплі та точні вислови. Тренер з ораторського мистецтва Павло Мацьопа поділився добіркою формулювань в Instagram, які допомагають робити компліменти глибшими та виразнішими — не лише про зовнішність, а й про характер, енергію та внутрішній стан людини.
Компліменти про зовнішність
Замість простих слів можна сказати:
- "У тебе природна елегантність"
- "Твоя усмішка ніби додає світла навколо"
- "У тобі відчувається витонченість без зусиль"
- "Твій погляд дуже теплий і спокійний"
Про енергію та відчуття поруч
- "З тобою легко бути собою"
- "Поруч із тобою з’являється спокій"
- "Ти створюєш відчуття свободи в розмові"
- "В тобі є світло, яке одразу відчувається"
Про розум і глибину
- "З тобою цікаво навіть у простих розмовах"
- "Ти думаєш тонко і відчуваєш глибоко"
- "Твоя думка завжди точна й змістовна"
- "Спілкування з тобою залишає післясмак"
Про силу характеру
- "У твоїй спокійності є сила"
- "Ти тримаєш себе дуже гідно"
- "Твоя впевненість відчувається без слів"
- "Ти маєш внутрішню опору"
Теплі універсальні слова
- "Добре, що ти є"
- "Ти дуже цінна людина"
- "Я щиро захоплююся тобою"
- "Твоє присутність робить день кращим"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатись українською.