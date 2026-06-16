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"Ти гарна" вже не працює: як сказати комплімент українською так, щоб він запав у серце

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Один комплімент може змінити настрій і день Новина оновлена 16 червня 2026, 16:10
Один комплімент може змінити настрій і день. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці слова ще довго не забудуться

Іноді одного слова "ти красива" замало, щоб передати справжнє враження від людини — і саме тут з’являється різниця між звичайним компліментом і фразою, яку запам’ятають надовго.

В українській мові для цього є особлива перевага: вона дуже багата на образні, теплі та точні вислови. Тренер з ораторського мистецтва Павло Мацьопа поділився добіркою формулювань в Instagram, які допомагають робити компліменти глибшими та виразнішими — не лише про зовнішність, а й про характер, енергію та внутрішній стан людини.

Компліменти про зовнішність

Замість простих слів можна сказати:

  • "У тебе природна елегантність"
  • "Твоя усмішка ніби додає світла навколо"
  • "У тобі відчувається витонченість без зусиль"
  • "Твій погляд дуже теплий і спокійний"

Про енергію та відчуття поруч

  • "З тобою легко бути собою"
  • "Поруч із тобою з’являється спокій"
  • "Ти створюєш відчуття свободи в розмові"
  • "В тобі є світло, яке одразу відчувається"

Про розум і глибину

  • "З тобою цікаво навіть у простих розмовах"
  • "Ти думаєш тонко і відчуваєш глибоко"
  • "Твоя думка завжди точна й змістовна"
  • "Спілкування з тобою залишає післясмак"

Про силу характеру

  • "У твоїй спокійності є сила"
  • "Ти тримаєш себе дуже гідно"
  • "Твоя впевненість відчувається без слів"
  • "Ти маєш внутрішню опору"

Теплі універсальні слова

  • "Добре, що ти є"
  • "Ти дуже цінна людина"
  • "Я щиро захоплююся тобою"
  • "Твоє присутність робить день кращим"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вітатись українською.

Теги:
#Українська мова #Комплімент