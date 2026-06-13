Говорить "вибачаюся" — неправильно. Как нужно извиняться по-украински
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Это слово имеет совсем не то значение, чем в него обычно вкладывают
Украинцы часто употребляют слово "вибачаюся". Однако оно является языковым искажением, поэтому его следует заменить правильными для этого случая словами.
Об этом рассказал учитель украинского языка и языковед Александр Авраменко. Он объяснил, что слово "вибачаюся" имеет значение "вибачаю себе". Его смысл совсем иной, чем обычно закладывает тот, кто его использует.
Частица "ся" в конце глаголов указывает на действие, направленное на себя. Это легко понять по аналогии: "вдягаюся" — вдягаю себе, "вмиваюся" — вмиваю себе. Так же и "вибачаюся" — вибачаю себе.
В украинском языке есть немало слов, с помощью которых можно извиниться перед собеседником. Какие слова и языковые конструкции использовать для того, чтобы попросить прощения:
- вибачте;
- пробачте;
- прошу вибачення;
- прошу пробачення;
- даруйте;
- перепрошую.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит говорить "вибачте мене" по-украински. Ошибка здесь в одной букве — правильно говорить "вибачте мені". Наставник по технике языка Адам Диденко назвал и другие слова для этих случаев, которые расширят лексикон.