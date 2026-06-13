Укр

Говорить "вибачаюся" — неправильно. Как нужно извиняться по-украински

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Избавляемся от ошибочных конструкций в языке Новость обновлена 13 июня 2026, 10:55
Избавляемся от ошибочных конструкций в языке. Фото Коллаж "Телеграф"

Это слово имеет совсем не то значение, чем в него обычно вкладывают

Украинцы часто употребляют слово "вибачаюся". Однако оно является языковым искажением, поэтому его следует заменить правильными для этого случая словами.

Об этом рассказал учитель украинского языка и языковед Александр Авраменко. Он объяснил, что слово "вибачаюся" имеет значение "вибачаю себе". Его смысл совсем иной, чем обычно закладывает тот, кто его использует.

Частица "ся" в конце глаголов указывает на действие, направленное на себя. Это легко понять по аналогии: "вдягаюся" — вдягаю себе, "вмиваюся" — вмиваю себе. Так же и "вибачаюся" — вибачаю себе.

Как правильно просить прощения на украинском
Как правильно просить прощения на украинском. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

В украинском языке есть немало слов, с помощью которых можно извиниться перед собеседником. Какие слова и языковые конструкции использовать для того, чтобы попросить прощения:

  • вибачте;
  • пробачте;
  • прошу вибачення;
  • прошу пробачення;
  • даруйте;
  • перепрошую.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит говорить "вибачте мене" по-украински. Ошибка здесь в одной букве — правильно говорить "вибачте мені". Наставник по технике языка Адам Диденко назвал и другие слова для этих случаев, которые расширят лексикон.

Теги:
#Украинский язык #Александр Авраменко