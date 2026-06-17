Главная тревога людей 80-90-х годов: откуда она взялась
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Они столкнулись с новой реальностью работы
Главный страх людей, рожденных в 80-90-е годы, сегодня все чаще связан не с отсутствием работы, а с тем, что даже стабильная карьера больше не гарантирует предполагаемого будущего.
То, что еще недавно казалось понятным путем, сейчас может измениться в любой момент из-за технологий и перестройки рынка труда. И именно это ощущение неопределенности становится для многих сложным в профессиональной жизни, как написали в "vegoutmag".
Многие описывают похожее состояние: ночные размышления о работе, просмотр профессиональных сетей и новостей о знакомых, быстро меняющих сферы деятельности. При этом ощущение стабильного плана на будущее постепенно исчезает, ведь рынок труда меняется быстрее, чем успевают обновляться карьерные стратегии.
Эксперты отмечают, что сегодняшнее поколение фактически строит карьеру в условиях, которых раньше не существовало. Социальные сети стали частью профессиональной жизни, удаленная работа — нормой, а искусственный интеллект уже меняет целые профессии. В результате даже долгосрочные планы утратили предсказуемость.
Из-за этого традиционные советы вроде "работай больше, и тебя заметят" или "оставайся в одной компании" всё чаще не срабатывают так, как раньше. Во многих сферах стабильную "карьерную лестницу" заменила постоянная адаптация к изменениям, когда нужно быстро реагировать на новые условия.
В то же время специалисты отмечают, что у такой ситуации есть и другая сторона. Гибкость рынка позволяет менять профессию в любом возрасте, осваивать новые навыки и создавать несколько источников дохода. Это делает карьеру менее предсказуемой, но более разнообразной.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выросшие в 60-70-х годах люди получили одно преимущество, которое сегодня стало редкостью.