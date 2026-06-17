Главная тревога людей 80-90-х годов: откуда она взялась

Они столкнулись с новой реальностью работы

Главный страх людей, рожденных в 80-90-е годы, сегодня все чаще связан не с отсутствием работы, а с тем, что даже стабильная карьера больше не гарантирует предполагаемого будущего.

То, что еще недавно казалось понятным путем, сейчас может измениться в любой момент из-за технологий и перестройки рынка труда. И именно это ощущение неопределенности становится для многих сложным в профессиональной жизни, как написали в "vegoutmag".

Многие описывают похожее состояние: ночные размышления о работе, просмотр профессиональных сетей и новостей о знакомых, быстро меняющих сферы деятельности. При этом ощущение стабильного плана на будущее постепенно исчезает, ведь рынок труда меняется быстрее, чем успевают обновляться карьерные стратегии.

Нестабильная работа. Фото: Медицинский центр Инго

Эксперты отмечают, что сегодняшнее поколение фактически строит карьеру в условиях, которых раньше не существовало. Социальные сети стали частью профессиональной жизни, удаленная работа — нормой, а искусственный интеллект уже меняет целые профессии. В результате даже долгосрочные планы утратили предсказуемость.

Из-за этого традиционные советы вроде "работай больше, и тебя заметят" или "оставайся в одной компании" всё чаще не срабатывают так, как раньше. Во многих сферах стабильную "карьерную лестницу" заменила постоянная адаптация к изменениям, когда нужно быстро реагировать на новые условия.

В то же время специалисты отмечают, что у такой ситуации есть и другая сторона. Гибкость рынка позволяет менять профессию в любом возрасте, осваивать новые навыки и создавать несколько источников дохода. Это делает карьеру менее предсказуемой, но более разнообразной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выросшие в 60-70-х годах люди получили одно преимущество, которое сегодня стало редкостью.