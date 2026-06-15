Поколение 50-70-х годов сформировало одну важную привычку, которой не хватает молодым: что именно
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Объяснение кроется в их детстве
Люди старше 55 лет часто обладают навыком, который сегодня становится редкостью среди младших поколений — способность спокойно воспринимать тишину. Для них отсутствие постоянного шума или информационного потока не вызывает дискомфорта, а наоборот, помогает отдохнуть и собрать мысли.
Эксперты объясняют это условиями, в которых формировалось их детство и молодость. Детальнее об этом написали в "radiomitre".
У поколения 1950-1970-х годов не было постоянного доступа к экранам, социальным сетям и бесконечным уведомлениям. Люди проводили больше времени без цифровых раздражителей, поэтому привыкли к более спокойному ритму жизни.
Благодаря этому тишина стала для них не пустотой, а полезным состоянием. Она дает возможность переосмыслить события, восстановить внутреннее равновесие и просто отдохнуть от повседневной суеты.
У молодого поколения этот навык встречается значительно реже
В то же время молодое поколение выросло в условиях постоянной цифровой активности. Смартфоны, социальные сети и видеоконтент сформировали привычку постоянно получать новую информацию, поэтому моменты полной тишины могут восприниматься как необычные или даже вызывающие дискомфорт.
Ранее "Телеграф" писал, что люди, рожденные в 1960-х годах, часто привыкли полагаться прежде всего на собственные силы. Психологи объясняют, что такая черта сформировалась под влиянием условий, в которых они росли.