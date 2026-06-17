Головна тривога людей 80-90-х років: звідки вона взялася

Вони зіткнулися з новою реальністю роботи

Головний страх людей, народжених у 80-90-х роках, сьогодні все частіше пов’язаний не з відсутністю роботи, а з тим, що навіть стабільна кар’єра більше не гарантує передбачуваного майбутнього.

Те, що ще недавно здавалося зрозумілим шляхом, зараз може змінитися в будь-який момент через технології та перебудову ринку праці. І саме це відчуття невизначеності стає для багатьох найскладнішим у професійному житті, як написали в "vegoutmag".

Багато хто описує схожий стан: нічні роздуми про роботу, перегляд професійних мереж і новин про знайомих, які швидко змінюють сфери діяльності. При цьому відчуття стабільного плану на майбутнє поступово зникає, адже ринок праці змінюється швидше, ніж встигають оновлюватися кар’єрні стратегії.

Нестабільна робота. Фото: Медичний центр Інго

Експерти зазначають, що сьогоднішнє покоління фактично будує кар’єру в умовах, яких раніше не існувало. Соціальні мережі стали частиною професійного життя, дистанційна робота — нормою, а штучний інтелект уже змінює цілі професії. У результаті навіть довгострокові плани втратили передбачуваність.

Через це традиційні поради на кшталт "працюй більше і тебе помітять" або "залишайся в одній компанії" дедалі частіше не працюють так, як раніше. У багатьох сферах стабільні "кар’єрні сходи" замінила постійна адаптація до змін, де потрібно швидко реагувати на нові умови.

Водночас фахівці наголошують, що така ситуація має і інший бік. Гнучкість ринку дозволяє змінювати професію у будь-якому віці, освоювати нові навички та створювати кілька джерел доходу. Це робить кар’єру менш передбачуваною, але більш різноманітною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що люди, які виросли у 60-70-х роках, отримали одну перевагу, яка сьогодні стала рідкістю.