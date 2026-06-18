Когда исчезнет "обман" с ценой 100 граммов в супермаркетах? Кассир "АТБ" дала неожиданный ответ

Сотрудница супермаркета развеяла надежды на скорые изменения

В большой сети супермаркетов "АТБ", как и в других магазинах, продают товары по 100 г. Такой формат ценников на колбасу, сыр или рыбу часто сбивает покупателей с толку и заставляет самостоятельно вычислять финальную стоимость куска.

Кассир сети рассказала, почему так. Она ответила на комментарий возмущенной покупательнице в соцсетях.

Почему супермаркеты не переклеивают ценники

Дискуссия развернулась под сообщением пользовательницы с никнеймом Cloudberry_Wine, которая поинтересовалась, начнут ли когда-нибудь магазины стикеровать весовой товар так, чтобы была видна полная цена сразу:

"Как я это "обожаю", когда есть цена за 100г и нужно тратить время, чтобы посчитать, будет ли тот условный сыр стоить все деньги мира или нет..." — написала клиентка.

Сотрудница супермаркета развеяла надежды на скорые изменения и объяснила, что от самих магазинов или кассиров это вообще не зависит.

"К сожалению, нет... потому что такой товар заводы присылают на склад, и оттуда сразу в магазины... Не мы стикеруем товар, это предприятие делает", — отметила работница торговли.

Когда исчезнет "обман" с ценой за 100 грамм

Поскольку весовые изделия (колбаса, сыр или крупная рыба) приходят от производителя с готовой фабричной маркировкой и базовой ценой за единицу веса, розничные сети только выставляют их на полки.

Для того, чтобы на каждом отдельном кусочке появилась финальная стоимость, товар нужно либо полностью фасовать непосредственно в магазине, либо изменять стандарты работы самих заводов-производителей. Поэтому пока покупателям придется и дальше пользоваться калькуляторами в смартфонах, чтобы не получить неприятный сюрприз на кассе.

Ранее "Телеграф" писал, что кассирша "АТБ" объяснила, куда деваются просроченные товары.