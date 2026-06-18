Кассир "АТБ" отпустила товар, а оплата не прошла: юристы ответили, привлекут ли полицию

Медлить в этой ситуации не стоит

В супермаркетах часто случаются технические сбои при безналичном расчете, когда покупатели случайно забирают товар без фактического списания средств с банковской карты. Кассиры отдают чек и отпускают клиента, даже не посмотрев на результат транзакции, впоследствии оборачивающейся неприятными сюрпризами для обеих сторон.

Специфику такой ситуации живо обсуждали на правовом портале Юристи.ua, где житель Харькова по имени Денис обратился к специалистам за советом. Муж рассказал, что отоваривался в местном супермаркете сети "АТБ" на сумму более 1400 гривен и попытался рассчитаться с помощью смартфона через NFC-модуль.

Кассирша, не взглянув на терминал, отдала чек и мужчина пошел домой, однако уже дома покупатель обнаружил, что транзакция была отклонена за неимением каких-то 20 гривен на счету. Харьковчанин поинтересовался у правоведов, как подобный инцидент трактуется на уровне закона — как обычная невнимательность персонала или все-таки воровство, и угрожает ли ему визит правоохранителей, если в ближайшие дни он сам планирует вернуться в магазин и закрыть долг.

Что говорят правоведы – чем рискует покупатель

Эксперты в области права единогласно призывали потребителя не откладывать визит в торговую точку, чтобы избежать потенциального уголовного или административного преследования.

"Вам позвонят по телефону из АТБ и предложат оплатить средства. Поэтому лучше не откладывайте поход в магазин", — предупредил юрист Сергей Богун.

В свою очередь адвокат Юрий Айвазян отметил, что подобные прецеденты уже имеют четко отработанный алгоритм действий со стороны служб безопасности ритейлеров.

"На законодательном уровне Вы должны вернуть средства, поскольку дело может дойти до полиции. Это уже неоднократно проверено", — отметил адвокат Айвазян.

Ранее "Телеграф" писал, когда исчезнет "обман" с ценой за 100 граммов в супермаркетах.