Покупают дешевое для себя и дорогое для гостей: что это говорит о психике человека

Привычка с детства, влияющая на взрослую жизнь

Некоторые люди систематически выбирают для себя самые плохие варианты — более дешевые вещи, менее удобные условия, меньший комфорт. Однако при этом они могут выбирать дорогое мыло для гостей и качественный подарок для друзей.

На первый взгляд это выглядит как обычная щедрость, но психологи объясняют, что за таким поведением может скрываться совсем другая история. Об этом подробнее написали в "okdiario".

Специалисты объясняют, что подобная модель поведения часто формируется ещё в детстве, когда человек воспринимает правило "не будь эгоистом" буквально. Во взрослой жизни это может превратиться в привычку откладывать собственные потребности, чтобы избежать чувства вины или осуждения.

Дешевая одежда. Фото: europalife

В психологии такая модель поведения иногда связывается со схемой самопожертвования — когда человек постоянно ставит потребности других выше своих. Снаружи это выглядит как забота, но внутри может накапливаться усталость и эмоциональное истощение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поколение 60-70-х годов имеет уникальный подход к работе. Что именно их отличает от других, объяснили психологи.