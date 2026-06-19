Купують дешеве для себе і дороге для гостей: що це говорить про психіку людини

Звичка з дитинства, яка впливає на доросле життя

Деякі люди систематично обирають для себе найгірші варіанти — дешевші речі, менш зручні умови, менше комфорту. Однак при цьому можуть обирати дороге мило для гостей та якісний подарунок для друзів.

На перший погляд, це виглядає як звичайна щедрість, але психологи пояснюють, що за такою поведінкою може ховатися зовсім інша історія. Про це детальніше написали в "okdiario".

Фахівці пояснюють, що подібний патерн часто формується ще в дитинстві, коли людина засвоює правило "не будь егоїстом" буквально. У дорослому житті це може перетворюватися на звичку відкладати власні потреби, щоб уникнути почуття провини або осуду.

Дешевий одяг. Фото: europalife

У психології така модель поведінки іноді пов’язується зі схемою самопожертви — коли людина постійно ставить потреби інших вище за свої. Ззовні це виглядає як турбота, але всередині може накопичуватися втома та емоційне виснаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що покоління 60-70-х років має унікальний підхід до роботи. Що саме їх вирізняє від інших, пояснили психологи.