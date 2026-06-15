Родившиеся в 1960–70-х годах имеют уникальное преимущество перед молодежью: в чем она заключается

Люди, выросшие в аналоговую эпоху, имеют особую психологическую устойчивость

Психологи выяснили, что люди в возрасте от 55 до 75 лет обладают удивительной способностью, которая почти утрачена современными поколениями. Они гораздо лучше переносят тишину и отсутствие внешних раздражителей, трансформируя это в уникальную стойкость к стрессу и разочарованиям.

К такому выводу пришли специалисты, исследовавшие влияние цифровой среды на нервную систему человека. Сообщает издание Los Andes.

Как оказалось, дело не просто в личных предпочтениях, а в особенностях формирования головного мозга в эпоху, когда мобильных телефонов и постоянного потока уведомлений еще не существовало.

Почему нервная система старшего поколения лучше адаптирована к тишине

Психологи объясняют: человеческий мозг в первые годы жизни адаптируется к уровню шума и стимуляции, который его окружает, и начинает считать его "нормой". Люди, детство которых пришлось на 1960–1970-е годы, формировались в аналоговом мире.

Для них отсутствие постоянного звукового фона или цифрового шума является естественным благополучием. Когда вокруг тихо, их мозг не испытывает тревоги, а наоборот — использует это время для упорядочивания мыслей и отдыха.

В свою очередь, младшие поколения выросли в условиях так называемой "зависимости от мгновенного вознаграждения". Постоянные оповещения, ленты соцсетей и непрерывный поток информации держат мозг современной молодежи в состоянии хронического напряжения и готовности. Когда этот шум внезапно улетучивается, молодые люди часто испытывают дискомфорт, тревогу или пустоту, из-за чего возникает навязчивое желание немедленно проверить смартфон.

Какую пользу имеет добровольная тишина для психики

Научные исследования подтверждают, что умение находиться в тишине и заведомо ограничивать информационный шум запускает критически важные процессы в организме:

улучшает концентрацию внимания и память;

снижает уровень гормонов стресса (кортизола);

способствует глубокому эмоциональному восстановлению;

стимулирует творческое мышление и креативность.

В современном мире, где забота о ментальном здоровье стала приоритетом, способность вовремя "отключаться" от сети превращается в стратегический навык.

Чему может научить эта теория

Психологи отмечают: опыт выросшего без гаджетов поколения является чрезвычайно ценным напоминанием для всех нас. Возвращение к внутреннему покою – это не попытка вернуть прошлое, а жизненная необходимость для сохранения баланса в нынешнем безумном ритме жизни.

Умение правильно распоряжаться своим вниманием и не бояться моментов, когда "ничего не происходит", может стать одним из главных ключей к психологическому благополучию и более спокойному восприятию любых жизненных вызовов.

Ранее "Телеграф" писал, где действительно опаснее прятаться от грозы — под деревом или на открытом месте.