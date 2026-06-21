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Сломанный садовый шланг – это не мусор: простые идеи, которые экономят деньги и украшают пространство

Автор
Марина Бондаренко
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Старый шланг еще послужит
Старый шланг еще послужит. Фото Коллаж "Телеграфа"

Можно дать вторую жизнь гибкой трубе

Сломанный садовый шланг обычно выбрасывают в мусор, считая его полностью непригодным. Однако даже поврежденный шланг может еще долго служить в быту, ведь он прочный, устойчив к влаге и износу.

Достаточно немного креативности – и обычная вещь превращается в полезный или даже декоративный элемент для дома. Детальнее об этом написали в "los andes 142".

Практическое решение: коврик для улицы

Один из самых простых способов повторного использования шланга – сделать из него коврик для входа, террасы или балкона. Благодаря своей прочности и стойкости к грязи, он хорошо подходит для мест с высокой проходимостью.

Этот процесс не требует особых навыков. Шланг плотно сворачивают в спираль или другую форму, закрепляя каждый виток. При необходимости несколько частей можно соединить между собой с помощью простых подручных материалов. Важно надежно зафиксировать конструкцию, чтобы она была устойчивой и безопасной в использовании.

Такой ковер легко очищается и может служить долго.

Что сделать из сломанного садового шланга
Коврик из садового шланга. Фото: "los andes 142"

Декоративная идея: необычный настенный декор

Еще один вариант – превратить шланг в элемент интерьерного декора. Из него можно создать настенную композицию в виде абстрактных линий или фигур, придающих простору современному виду.

Сначала стоит продумать дизайн и, при необходимости, нарисовать его контур на стене. Затем шланг нарезают на нужные части, окрашивают в спокойные оттенки и закрепляют вдоль разметки с помощью клея.

В результате получается объёмная декоративная композиция, которая выглядит оригинально и отличается от привычных настенных украшений.

Что сделать из сломанного садового шланга
Настенный декор из садового шланга. Фото: "los andes 142"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пластиковые крышки помогут навести порядок в квартире.

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#Сад #Лайфхак #Шланг