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Зламаний садовий шланг — це не сміття: прості ідеї, які економлять гроші та прикрашають простір

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Старий шланг ще послужить
Старий шланг ще послужить. Фото Колаж "Телеграфу"

Можна дати друге життя гнучкій трубі

Зламаний садовий шланг зазвичай відправляють у сміття, вважаючи його повністю непридатним. Проте навіть пошкоджений матеріал може ще довго служити в побуті, адже він міцний, стійкий до вологи та зносу.

Достатньо трохи креативності — і звичайна річ перетворюється на корисний або навіть декоративний елемент для дому. Детальніше про це написали в "los andes 142".

Практичне рішення: килимок для вулиці

Один із найпростіших способів повторного використання шланга — зробити з нього килимок для входу, тераси або балкона. Завдяки своїй міцності та стійкості до бруду він добре підходить для місць із високою прохідністю.

Процес не потребує спеціальних навичок. Шланг щільно згортають у спіраль або іншу форму, закріплюючи кожен виток. За потреби кілька частин можна з’єднати між собою за допомогою простих підручних матеріалів. Важливо надійно зафіксувати конструкцію, щоб вона була стійкою та безпечною у використанні.

Такий килим легко очищується і може слугувати довго.

Що зробити зі зламаного садового шланга
Килимок із садового шланга. Фото: "los andes 142"

Декоративна ідея: незвичний настінний декор

Ще один варіант — перетворити шланг на елемент інтер’єрного декору. З нього можна створити настінну композицію у вигляді абстрактних ліній або фігур, які додають простору сучасного вигляду.

Спочатку варто продумати дизайн і за потреби намалювати його контур на стіні. Потім шланг нарізають на потрібні частини, фарбують у спокійні відтінки та закріплюють уздовж розмітки за допомогою клею.

У результаті виходить об’ємна декоративна композиція, яка виглядає оригінально та відрізняється від звичних настінних прикрас.

Що зробити зі зламаного садового шланга
Настінний декор зі садового шланга. Фото: "los andes 142"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пластикові кришки допоможуть навести лад у квартирі.

Теги:
#Сад #Лайфхак #Шланг