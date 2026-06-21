Зламаний садовий шланг — це не сміття: прості ідеї, які економлять гроші та прикрашають простір

Можна дати друге життя гнучкій трубі

Зламаний садовий шланг зазвичай відправляють у сміття, вважаючи його повністю непридатним. Проте навіть пошкоджений матеріал може ще довго служити в побуті, адже він міцний, стійкий до вологи та зносу.

Достатньо трохи креативності — і звичайна річ перетворюється на корисний або навіть декоративний елемент для дому. Детальніше про це написали в "los andes 142".

Практичне рішення: килимок для вулиці

Один із найпростіших способів повторного використання шланга — зробити з нього килимок для входу, тераси або балкона. Завдяки своїй міцності та стійкості до бруду він добре підходить для місць із високою прохідністю.

Процес не потребує спеціальних навичок. Шланг щільно згортають у спіраль або іншу форму, закріплюючи кожен виток. За потреби кілька частин можна з’єднати між собою за допомогою простих підручних матеріалів. Важливо надійно зафіксувати конструкцію, щоб вона була стійкою та безпечною у використанні.

Такий килим легко очищується і може слугувати довго.

Килимок із садового шланга. Фото: "los andes 142"

Декоративна ідея: незвичний настінний декор

Ще один варіант — перетворити шланг на елемент інтер’єрного декору. З нього можна створити настінну композицію у вигляді абстрактних ліній або фігур, які додають простору сучасного вигляду.

Спочатку варто продумати дизайн і за потреби намалювати його контур на стіні. Потім шланг нарізають на потрібні частини, фарбують у спокійні відтінки та закріплюють уздовж розмітки за допомогою клею.

У результаті виходить об’ємна декоративна композиція, яка виглядає оригінально та відрізняється від звичних настінних прикрас.

Настінний декор зі садового шланга. Фото: "los andes 142"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пластикові кришки допоможуть навести лад у квартирі.