Жена живет отдельно от этого олигарха

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У одного из украинских олигархов есть свой собственный эксорт-сервис, девушек в который он подбирает сам. На территории его особняка у девушек есть отдельный дом, салон красоты, тренажерный зал.

Об этом украинский ресторатор Маргарита Сичкарь рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Олесе Бацман. В то же время, она не раскрыла имени этого олигарха.

Сичкарь отметила, что жизнь олигархов может быть достаточно интересной. В частности, по ее словам, она удивилась, когда узнала эту историю.

"У нас вообще некоторые олигархи там, ну, с ума сходят по-своему. У них на территории может быть собственный бордель, например большая территория, на которой расположен дом. В доме – красивые девушки, элитные. Эскорт – так назовем, не будем называть проститутками, потому что они получают зарплату. У них такая работа: сопровождать этого олигарха в самолетах, вертолетах, на яхтах. Поскольку к нему приезжают всяческие почетные, важные гости. И девочки – у него своя команда, он сам их отбирает. У него человек, подбирающий этих девушек. У них там есть свой салон красоты, тренажерный зал", – рассказала Сичкарь.

Маргарита Сичкарь

Она не стала называть имя и фамилию этого бизнесмена, добавив, что он женат, но жена живет отдельно. Также, ресторатор уточнила, что работающие там девушки регулярно проходят медицинские осмотры.

"Когда я узнала эту историю, а я знаю этого человека – классный персонаж, об этом можно снимать кино. Мне он всегда нравился. Он очень крутой бизнесмен. Это правда. Он, кстати, непотопляемый. Я могу сказать о нем множество хороших достоинств. Эскорт – это единственный демон, который он воплотил в жизнь. Такая демоническая сторона вопроса. А так вообще отличный человек. Даже никогда о таком не подумаешь", – отметила Сичкарь.

Кем может быть этот олигарх по мнению ИИ?

Искусственный интеллект отметил, что невозможно точно сказать, кто может быть этим "непотопляемым" женатым олигархом. Однако указал на трех самых известных, кто подходит под это описание:

Ринат Ахметов

Ринат Ахметов признал колоссальные материальные потери из-за разрушения и оккупации промышленных гигантов (в частности "Азовстали" и ММК им. Ильича), однако остается самым богатым человеком страны, удерживает энергетический и металлургический бизнес и сохранил значительный ресурсный запас.

Ринат Ахметов

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук оказался наиболее адаптивным. Переведя фокус на международные дипломатические и филантропские площадки (Yalta European Strategy, форум в Давосе), он сохранил ключевые промышленные активы и медиахолдинг без открытых конфликтов с государством.

Виктор Пинчук. Фото УНИАН

Александр и Галина Гереги

Если говорить о супругах, чей бизнес продемонстрировал устойчивость во время всех системных кризисов, то именно они сохранили и даже расширили ритейл-империю ("Эпицентр"), оставаясь среди самых влиятельных бизнесменов.

Александр и Галина Гереги

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят женщины Рината Ахметова и сколько у него наследников.