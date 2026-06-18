Этот шаг перед засолкой делают единицы — а зря: именно так огурцы получаются хрустящими

Если огурец потерял упругость еще до того, как попал в банку, никакой рассол не вернет ему хрусткость

Даже при соблюдении рецепта соленые огурцы иногда получаются мягкими, а не хрустящими, как хотелось бы. Многие в таком случае начинают экспериментировать с рассолом, хотя проблема почти всегда кроется не в нем.

Дело в том, что огурцы, купленные на рынке или в магазине, почти никогда не бывают свежесобранными. С момента сбора урожая до прилавка может пройти много часов, а иногда и больше суток. Все это время огурцы постепенно теряют влагу. Внешне плоды могут выглядеть упругими, но внутренняя структура уже не та. Именно поэтому даже после короткой ферментации такие огурцы получаются мягкими.

Как солить огурцы, чтобы они оставались хрустящими

Перед засолкой огурцы нужно замочить в ледяной воде примерно на 2 часа, советуют на кулинарном портале kuchnia.przyslijprzepis. Холод заставляет клетки огурца снова напитаться влагой, восстанавливая его плотность.

Поместите огурцы в большую миску, залейте очень холодной водой и добавьте кубики льда. Через несколько минут замените воду свежей, очень холодной водой. Повторите это 2-3 раза. Каждый раз можно добавлять больше кубиков льда. Это поможет огурцам восстановить свою упругость, стать более плотными и лучше переносить засолку.

Замачивание огурцов перед засолкой. Фото сгенерировано ИИ

Какие огурцы подходят для засола

Берите овощи среднего размера, выращенные в открытом грунте.

Кожура должна быть плотной, насыщенно-зеленой, без желтизны, увядших пятен и повреждений.

После покупки не держите огурцы долго в полиэтиленовом пакете — они быстро впитывают посторонние запахи и теряют влагу. Лучше переложить их в проветриваемую емкость и заняться засолкой как можно скорее.

Напомним, что температура рассола также влияет на результат. Ранее "Телеграф" рассказывал, какой водой правильно заливать соленые огурцы.