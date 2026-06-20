Для чего иностранки держат ложку на окне. Странный лайфхак покоряет мир

Никакой магии — только законы физики

Обычная ложка из нержавеющей стали может спасти от сырости в доме или квартире. Это гениальное решение стало вирусным.

О том, как использовать ложку для уменьшения сырости в помещении, рассказывает аргентинский сайт El Cronista. Метод очень простой: столовую ложку необходимо просто положить на подоконник. Она должна лежать вогнутой стороной вверх, параллельно раме.

Ложка на подоконнике. Фото: cronista.com

Это все, что нужно сделать. Ложка на подоконнике уменьшит количество конденсата, появляющегося на окнах во влажных помещениях. Она создает пятно холода, которое притягивает водяной пар, прежде чем он осядет на стекле.

Почему этот метод работает

В основе этого трюка – законы физики. Когда теплый, влажный воздух в доме касается холодного стекла, пар превращается в капли и оседает на окне.

Ложка имеет более высокую теплопроводность, чем стекло и охлаждается быстрее. Поэтому эта более холодная точка первой притягивает микроскопические капельки воды в воздухе и они накапливаются не на стекле, а в ложке.

Вода собирается в ложке, а стекло становится менее влажным. Время от времени воду из ложки нужно сливать.

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