Жарил шашлык на собственном балконе и получил штраф: во сколько обойдется ужин "с дымком"

Дешевле будет сходить в ресторан

Организация пикников на балконах и лоджиях многоквартирных домов с использованием мангалов или грилей является прямым нарушением законодательства и правил сожительства. Попытки приготовить еду таким способом приводят к задымлению соседних квартир, жалоб жителей и вызову экстренных служб.

"Телеграф", ссылаясь на закон, расскажет о правовых последствиях и квалификации таких действий.

Использование угольного мангала

Разведение открытого огня на территории жилой застройки, в том числе на незастекленных балконах, строго запрещено правилами пожарной безопасности.

Человек жарит шашлык на балконе. Фото — ШИ

За разведение открытого огня на балконе предусмотрена ответственность по статье 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях, наказываемых за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Это правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1700 до 3400 гривен (от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). В случае пожара или повреждения чужого имущества для виновника наступает уже уголовная ответственность.

Использование электрического гриля

Электрогриль является бытовым прибором, однако его эксплуатация на балконе с образованием интенсивного дыма, попадающего в соседние помещения, также является основанием для привлечения к ответственности.

Женщина жарит шашлык на балконе. Фото — ШИ

В случае использования электрического гриля, вызвавшего сильное задымление и дискомфорт для соседей, действия могут квалифицировать по статье 150 КУоАП за нарушение правил пользования жилыми помещениями или по статье 173 КУоАП как мелкое хулиганство из-за нарушения общественного порядка и спокойствия граждан. Прибывшие по вызову правоохранители фиксируют факт задымления и составляют административный протокол. По статье 150 КУоАП нарушителя ждет предупреждение или символический штраф от 17 до 51 гривны (от одного до трех не облагаемых налогом минимумов), а вот статья 173 КУоАП за мелкое хулиганство предусматривает уже более жесткое наказание: штраф от 51 до 119 гривен (от трех до минимумов или даже административный арест сроком до 15 суток.

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