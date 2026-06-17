Жарил шашлык на собственном балконе и получил штраф: во сколько обойдется ужин "с дымком"
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Дешевле будет сходить в ресторан
Организация пикников на балконах и лоджиях многоквартирных домов с использованием мангалов или грилей является прямым нарушением законодательства и правил сожительства. Попытки приготовить еду таким способом приводят к задымлению соседних квартир, жалоб жителей и вызову экстренных служб.
"Телеграф", ссылаясь на закон, расскажет о правовых последствиях и квалификации таких действий.
Использование угольного мангала
Разведение открытого огня на территории жилой застройки, в том числе на незастекленных балконах, строго запрещено правилами пожарной безопасности.
За разведение открытого огня на балконе предусмотрена ответственность по статье 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях, наказываемых за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Это правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1700 до 3400 гривен (от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). В случае пожара или повреждения чужого имущества для виновника наступает уже уголовная ответственность.
Использование электрического гриля
Электрогриль является бытовым прибором, однако его эксплуатация на балконе с образованием интенсивного дыма, попадающего в соседние помещения, также является основанием для привлечения к ответственности.
В случае использования электрического гриля, вызвавшего сильное задымление и дискомфорт для соседей, действия могут квалифицировать по статье 150 КУоАП за нарушение правил пользования жилыми помещениями или по статье 173 КУоАП как мелкое хулиганство из-за нарушения общественного порядка и спокойствия граждан. Прибывшие по вызову правоохранители фиксируют факт задымления и составляют административный протокол. По статье 150 КУоАП нарушителя ждет предупреждение или символический штраф от 17 до 51 гривны (от одного до трех не облагаемых налогом минимумов), а вот статья 173 КУоАП за мелкое хулиганство предусматривает уже более жесткое наказание: штраф от 51 до 119 гривен (от трех до минимумов или даже административный арест сроком до 15 суток.
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