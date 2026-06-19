Выбросил строительный мусор в посадку и к нему пришли со штрафом: как за это наказывают нарушителей

Дело может дойти до суда

Попытки бесплатно избавиться от остатков бетона, кирпича или старого кафеля после ремонта все чаще обращаются для украинцев большими финансовыми и судебными проблемами. Вместо экономии на официальном вывозе крупногабаритных отходов нарушители получают немалые денежные взыскания и обязанность ликвидировать стихийную свалку за собственные средства.

"Телеграф", ссылаясь на закон Украины, расскажет, сколько придется заплатить за нарушение.

Обращение со строительными отходами в Украине строго регулируется Законом №2320-IX "Об управлении отходами". Согласно документу, такие отходы относятся к особой категории и требуют специальной утилизации. За соблюдением этих норм следят инспекторы по благоустройству и правоохранители, оперативно рассчитывающие водителей, засоряющих окружающую среду.

Вывоз строительного мусора

Что угрожает за "бесплатный" вывоз отходов в кусты

Сваливать строительный мусор в неназначенных для этого местах категорически запрещено. Если водитель решил высыпать мешки с цементом, гипсокартоном, обломками кирпича или старыми рамами окон, финансовая ответственность наступает за Кодексом Украины об административных правонарушениях.

За оставление отходов в посадках, полях или лесах нарушителям грозят следующие штрафы:

Для обычных граждан (физических лиц): от 340 до 1360 гривен.

от до гривен. Для должностных лиц и предпринимателей (ФЛП): от 850 до 1700 гривен.

Строительные отходы

При этом единственное, что правила официально позволяют вывозить, например, в лесные массивы – это исключительно незагрязненная почва (в частности, выкопанная при создании котлована под фундамент). Любое другое хлам считается загромождением территории, а виновника, кроме уплаты штрафа, через суд обязут осуществить вывоз строительного мусора в санкционированное место, но теперь уже за свой счет.

Как избавиться от ремонтного хлама по правилам

Закон строго запрещает выбрасывать крупногабаритный мусор в обычные придомовые баки для бытовых отходов или покидать его рядом с площадками. Чтобы действовать правильно и избежать суда, владелец отходов должен выбрать один из законных путей:

Самостоятельный вывоз на полигон: отходы нужно рассортировать по типу материала (металл, дерево, пластик) и упаковать в прочные мешки. Въезд на специализированные полигоны платный, а тариф зависит от объема и веса мусора.

отходы нужно рассортировать по типу материала (металл, дерево, пластик) и упаковать в прочные мешки. Въезд на специализированные полигоны платный, а тариф зависит от объема и веса мусора. Заказ услуг лицензированной компании: фирмы предоставляют мешки или крупные контейнеры, обеспечивают услуги грузчиков и официально транспортируют хлам на санкционированную свалку, выдавая заказчику документы о надлежащей утилизации.

Ранее "Телеграф" писал, какие штрафы ждут шумных украинцев даже днем.