Это здание было настоящим украшением города, но не сохранилось до наших дней: как выглядел дом Зильбермана в Черкассах

Наталья Граковская
На месте дома Зильбермана построили новый жилой дом
На месте дома Зильбермана построили новый жилой дом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Торговый дом Зильбермана называли "застывшей музыкой в камне"

Не все знают, что в Черкассах на углу улиц Крещатик и Байды Вишневецкого когда-то возвышалось совершенно другое здание — торговый дом Зильбермана. Сегодня от него не осталось и следа, и только старые фотографии напоминают о том, каким был центр города.

"Телеграф" рассказывает историю этого красивого здания.

Что нужно знать:

  • Торговый дом Зильбермана существовал уже в 1870-х годах
  • Это был двухэтажное кирпичное здание в стиле неоренессанса с элементами барокко
  • Дом был почти полностью уничтожен пожаром после попадания артснаряда
  • На месте руин в 1950-х годах построили новый жилой дом

Когда в Черкассах появился дом Зильбермана

Точные даты строительства здания неизвестны. Известно лишь, что оно существовало уже в 1870-х годах, а значит, скорее всего, было возведено на рубеже XIX–XX столетий. Архитектор тоже остается неизвестным, хотя в городе не раз высказывалось предположение о возможном авторстве Владислава Городецкого. Но в числе вероятных создателей упоминают и архитектора Дитриха Тиссена, известного по проектам в Екатеринославе (Днепре).

Торговый дом "Зильберман и сыновья" в Черкассах

Кто такой Абрам Зильберман

Здание принадлежало Абраму Григорьевичу Зильберману — купцу первой гильдии из Санкт-Петербурга. Его компания "А.Г. Зильберманъ и Сыновья" занималась продажей мануфактурных товаров, тканей, одежды, строительных материалов и мехов. Подобные торговые дома существовали также в Екатеринославе и Харькове. В начале XX века сеть уже включала магазины, оптовые склады и значительный объем недвижимости. После смерти Зильбермана в 1904 году бизнес продолжили наследники, сохранив прежнее название фирмы.

Дом Зильбермана в Днепре (тогда Екатеринослав), 1910 год

Архитектурные особенности

Дом Зильбермана находился на углу современных улиц Крещатик и Байды Вишневецкого — там, где позже появился магазин "Юный техник". Это был двухэтажный кирпичный дом, выполненный в неоренессансном стиле с элементами барокко. Наружный угол здания подчеркивал полукруглый выступ с широким балконом и изящной металлической решеткой. Одной из отличительных черт здания был купол с "лускатой" кровлей и слуховыми окнами. Современники называли торговый дом Зильбермана в Черкассах "застывшей музыкой в камне".

Торговый дом Зильбермана на старой открытке

Иногда торговый дом Зильбермана ошибочно объединяли с соседним зданием братьев Тиверовских. На первый взгляд они действительно были похожи, но при внимательном рассмотрении различия были очевидны: это были два разных дома, стоявших рядом.

Что случилось с домом Зильбермана в Черкассах

Летом 1919 года Черкассы подверглись артиллерийскому обстрелу Добровольческой армии Деникина. Один из снарядов попал прямо в дом Зильбермана, и здание вспыхнуло. Пожар уничтожил его практически полностью. От величественного здания остались руины.

Что появилось на его месте

Руины дома Зильбермана и соседнего дома Тиверовских простояли еще несколько десятилетий. Только в 1950-х годах на этом месте построили новый жилой дом, на первом этаже которого открылся магазин "Юный техник".

Жилой дом на месте бывшего торгового дома Зильбермана в Черкассах

Позднее там располагался магазин "Sony" и итальянская кондитерская.

