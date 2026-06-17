Александры и Сергеи уходят в прошлое: какое хорошее украинское имя выбрать мальчику

Современные молодые семьи стремятся подчеркнуть национальную идентичность

Тренды на молодежные и детские имена в Украине быстро меняются. Традиционные еще для прошлых десятилетий Александры, Сергеи, Алексея и Андрея все реже встречаются среди новорожденных.

Родители все чаще отказываются от привычных советских или общепринятых европейских вариантов в пользу подлинных, глубоких и благозвучных украинских имен. "Телеграф" расскажет, как хорошее украинское имя выбрать мальчику.

Почему исчезает популярность "классики"

Психологи и демографы отмечают, что изменение именных предпочтений – это естественный процесс смены поколений. Сегодняшние родители хотят, чтобы их малыш отличался, имел уникальную историю и сильные корни. Имена, которыми массово называли детей в 80-х и 90-х годах, ассоциируются со старшим поколением, поэтому отходят на второй план.

Топ-7 красивых украинских имен для мальчика

Если вы ищете сильное, благозвучное и украинское имя для сына, обратите внимание на эти варианты, которые сейчас переживают новую волну популярности:

Любомир — очень теплое имя, состоящее из двух основ: "любить" и "мир". Оно несет в себе свет и гармонию.

— очень теплое имя, состоящее из двух основ: "любить" и "мир". Оно несет в себе свет и гармонию. Ярема — древнее имя, означающее "укротитель" или "назначенный Богом". Звучит гордо, мужественно и очень колоритно.

— древнее имя, означающее "укротитель" или "назначенный Богом". Звучит гордо, мужественно и очень колоритно. Радомир — еще одно красивое старославянское имя, которое трактуется как "радующийся миру" или "приносящий радость".

— еще одно красивое старославянское имя, которое трактуется как "радующийся миру" или "приносящий радость". Олесь — нежная, но одновременно самобытная форма имени Александра, которая уже давно стала самостоятельным и очень поэтическим именем.

— нежная, но одновременно самобытная форма имени Александра, которая уже давно стала самостоятельным и очень поэтическим именем. Богуслав — величественное имя, означающее "славящий Бога". Прекрасный выбор для семьи, которая чтит духовные традиции.

— величественное имя, означающее "славящий Бога". Прекрасный выбор для семьи, которая чтит духовные традиции. Даримир — редкое и благородное имя, которое буквально переводится как "дающий мир".

— редкое и благородное имя, которое буквально переводится как "дающий мир". Светозар — светлое и звучное имя, означающее "озаряющий светом" или "озаренный светом".

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