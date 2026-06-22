Перед ней извинилась вся страна: как выглядит самая милая фанатка ЧМ-2026 (фото)
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Девушка стала одним из символом Мундиаля-2026
Популярная южнокорейская блогерша, инфлюенсер и создательница развлекательного контента Ino Cat (настоящее имя — Юн Су Джин) прославилась на чемпионате мира по футболу. Перед девушкой официально извинились власти Мексики, а Международная федерация футбола (ФИФА) сделала ее VIP-гостем Мундиаля.
Что нужно знать
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- Власти извинились перед девушкой
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Сейчас Юн Су Джин наслаждается праздником футбола. Об этом сообщает "Телеграф".
Блогерша посещает разные мероприятия, в частности накануне ее тепло приняли мексиканские чиновники, которые подарили ей футболку сборной Мексики.
Muchas Gracias por la disculpa..😭❤️— 이노냥 ino Cat (@inocat_cos) June 21, 2026
Una persona me hizo llorar.
Millones de mexicanos me hicieron sonreír. ❤️🇲🇽#worldcup #fifaworldcup #mexico #guadalajara pic.twitter.com/l1zO6DIORk
К сожалению, слава на ЧМ-2026 пришла к Ino Cat из-за скандала. Президент Колледжа топографических и геодезических инженеров Халиско Улисес Бернал на трибунах во время матча ЧМ-2026 показывал девушке расистский жест (раскосые глаза). После огласки мексиканский чиновник был отстранен от работы.
There is no way, this damn tacky jerk is the president of the surveyors' association?pic.twitter.com/AkXzv9YOjH— Redback (@chamugah) June 14, 2026
Ситуацию прокомментировала даже президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая решительно осудила проявление расизма, подчеркнув, что футбол должен объединять, а не разделять людей.
А ФИФА в знак солидарности и борьбы с дискриминацией официально пригласила Ino Cat в качестве VIP-гостя на ключевой матч Южная Корея — Мексика (0:1). Ino Cat поблагодарила всех за поддержку и отметила, что хотя один человек заставил ее плакать, миллионы других мексиканцев вернули ей улыбку. Эту болельщицу сборной Южной Кореи уже называют самой милой фанаткой Мундиаля-2026.
Как выглядит Ino Cat
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.