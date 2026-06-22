Перед ней извинилась вся страна: как выглядит самая милая фанатка ЧМ-2026 (фото)

Девушка стала одним из символом Мундиаля-2026

Популярная южнокорейская блогерша, инфлюенсер и создательница развлекательного контента Ino Cat (настоящее имя — Юн Су Джин) прославилась на чемпионате мира по футболу. Перед девушкой официально извинились власти Мексики, а Международная федерация футбола (ФИФА) сделала ее VIP-гостем Мундиаля.

Что нужно знать

Мексиканец оскорбил Юн Су Джин на трибунах

Власти извинились перед девушкой

Кореянка — популярна блогерша

Сейчас Юн Су Джин наслаждается праздником футбола. Об этом сообщает "Телеграф".

Блогерша посещает разные мероприятия, в частности накануне ее тепло приняли мексиканские чиновники, которые подарили ей футболку сборной Мексики.

К сожалению, слава на ЧМ-2026 пришла к Ino Cat из-за скандала. Президент Колледжа топографических и геодезических инженеров Халиско Улисес Бернал на трибунах во время матча ЧМ-2026 показывал девушке расистский жест (раскосые глаза). После огласки мексиканский чиновник был отстранен от работы.

There is no way, this damn tacky jerk is the president of the surveyors' association?pic.twitter.com/AkXzv9YOjH — Redback (@chamugah) June 14, 2026

Ситуацию прокомментировала даже президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая решительно осудила проявление расизма, подчеркнув, что футбол должен объединять, а не разделять людей.

А ФИФА в знак солидарности и борьбы с дискриминацией официально пригласила Ino Cat в качестве VIP-гостя на ключевой матч Южная Корея — Мексика (0:1). Ino Cat поблагодарила всех за поддержку и отметила, что хотя один человек заставил ее плакать, миллионы других мексиканцев вернули ей улыбку. Эту болельщицу сборной Южной Кореи уже называют самой милой фанаткой Мундиаля-2026.

Как выглядит Ino Cat

Юн Су Джин/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/inocat_t

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.