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Перед ней извинилась вся страна: как выглядит самая милая фанатка ЧМ-2026 (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Ino Cat Новость обновлена 22 июня 2026, 14:00
Ino Cat. Фото instagram.com/inocat_t

Девушка стала одним из символом Мундиаля-2026

Популярная южнокорейская блогерша, инфлюенсер и создательница развлекательного контента Ino Cat (настоящее имя — Юн Су Джин) прославилась на чемпионате мира по футболу. Перед девушкой официально извинились власти Мексики, а Международная федерация футбола (ФИФА) сделала ее VIP-гостем Мундиаля.

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Сейчас Юн Су Джин наслаждается праздником футбола. Об этом сообщает "Телеграф".

Блогерша посещает разные мероприятия, в частности накануне ее тепло приняли мексиканские чиновники, которые подарили ей футболку сборной Мексики.

К сожалению, слава на ЧМ-2026 пришла к Ino Cat из-за скандала. Президент Колледжа топографических и геодезических инженеров Халиско Улисес Бернал на трибунах во время матча ЧМ-2026 показывал девушке расистский жест (раскосые глаза). После огласки мексиканский чиновник был отстранен от работы.

Ситуацию прокомментировала даже президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая решительно осудила проявление расизма, подчеркнув, что футбол должен объединять, а не разделять людей.

А ФИФА в знак солидарности и борьбы с дискриминацией официально пригласила Ino Cat в качестве VIP-гостя на ключевой матч Южная Корея — Мексика (0:1). Ino Cat поблагодарила всех за поддержку и отметила, что хотя один человек заставил ее плакать, миллионы других мексиканцев вернули ей улыбку. Эту болельщицу сборной Южной Кореи уже называют самой милой фанаткой Мундиаля-2026.

Как выглядит Ino Cat

Юн Су Джин
Юн Су Джин/Фото: instagram.com/inocat_t
Юн Су Джин
Юн Су Джин/Фото: instagram.com/inocat_t
Юн Су Джин
Юн Су Джин/Фото: instagram.com/inocat_t
Юн Су Джин на ЧМ-2026
Юн Су Джин на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/inocat_t
Юн Су Джин на ЧМ-2026
Юн Су Джин на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/inocat_t
Юн Су Джин на ЧМ-2026
Юн Су Джин на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/inocat_t

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.

Теги:
#Футбол #Сборная Мексики #Сборная Южной Кореи #ЧМ-2026