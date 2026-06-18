Не выбрасывайте окурки: этот мусор может заменить кирпич

Внедрение технологии требует четкой системы раздельного сбора отходов и строгого контроля на заводах

Ежегодно в мире накапливается 1,2 миллиона тонн окурков, загрязняющих пляжи, тротуары и канализацию. Однако ученые нашли способ превратить эту экологическую беду в ценный строительный ресурс, снижающий затраты на производство стройматериалов.

Об этом пишет clickpetroleoegas.

Кирпич из окурков экономит 10% энергии

Добавление всего 1% окурков в глиняную массу для изготовления кирпича позволяет сократить расход энергии на его обжиг в печи на 10%. Процесс традиционного обжига чрезвычайно энергоемкий, но при нагревании органические вещества в остатках сигарет начинают сгорать изнутри, выступая дополнительным топливом и помогая запекать глину быстрее и эффективнее.

Окурки

Почему это важно для планеты и строительства:

Надежная консервация токсинов: Сигаретные фильтры содержат более 60 известных канцерогенов и тяжелых металлов (мышьяк, кадмий, хром и т.п.). При высокотемпературной обработке все вредные соединения надежно "запекаются" внутри керамической структуры кирпича и больше не угрожают окружающей среде.

Сигаретные фильтры содержат более 60 известных канцерогенов и тяжелых металлов (мышьяк, кадмий, хром и т.п.). При высокотемпературной обработке все вредные соединения надежно "запекаются" внутри керамической структуры кирпича и больше не угрожают окружающей среде. Улучшенная теплоизоляция: Новый экокирпич не уступает обычной прочности, но становится легче и лучше удерживает тепло. Это поможет снизить затраты на отопление или охлаждение будущих домов.

Новый экокирпич не уступает обычной прочности, но становится легче и лучше удерживает тепло. Это поможет снизить затраты на отопление или охлаждение будущих домов. Глобальное решение проблемы: По подсчетам исследователей, если хотя бы 2,5% от всего мирового объема производства кирпича содержали этот 1% примесей, человечество навсегда избавилось бы от проблемы накопления мусора.

Авторами этого исследования являются ученые из Университета RMIT (Мельбурн, Австралия). Они отмечают, что внедрение технологии требует четкой системы раздельного сбора отходов и строгого контроля на заводах, однако эксперимент наглядно доказал: даже самый грязный городской мусор можно превратить в полезное и выгодное сырье.

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