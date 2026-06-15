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Гранитные столешницы теряют позиции: новая поверхность практичнее камня и не требует специального ухода

Автор
Марина Бондаренко
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Что купить вместо гранитной столешницы
Что купить вместо гранитной столешницы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот материал используется на профессиональных кухнях

Гранитные столешницы долгое время оставались популярным выбором для кухонь благодаря своей прочности и привлекательному внешнему виду. Они считались классическим и надежным решением в дизайне интерьеров.

Однако в 2026 году дизайнеры все чаще обращают внимание на другой материал. Им становится нержавеющая сталь, постепенно переходящая из профессиональных кухонь в жилые пространства, по данным "Oeste Geral".

Главная причина роста популярности – практичность. Нержавейка не боится влаги, легко очищается и хорошо выдерживает ежедневную нагрузку. Ее поверхность не впитывает грязь и сохраняет аккуратный вид даже при интенсивном использовании.

Чем заменить гранитные столешницы на кухне
Столешницы из нержавеющей стали на кухне. Фото: "Oeste Geral"

По сравнению с гранитом этот материал требует гораздо меньшего ухода. Если натуральный камень иногда нужно обрабатывать специальными средствами для защиты от пятен, то нержавеющую столешницу достаточно протереть обычной тряпкой с моющим средством. Она также устойчива к высоким температурам и подходит для активного ежедневного использования.

Еще одно преимущество – универсальный вид. Такие столешницы легко совмещаются с деревянными фасадами, современной техникой и минималистичным дизайном, создавая сдержанный и функциональный интерьер.

Впрочем, у материала есть и недостатки. На поверхности могут появляться мелкие царапины, а отпечатки пальцев более заметны, чем на камне. Кроме того, нержавеющая сталь имеет более "холодный" вид и ограниченную цветовую палитру.

Чем заменить гранитные столешницы на кухне
На такой поверхности могут появляться мелкие царапины и заметные следы отпечатков пальцев. Фото: "Oeste Geral"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить ламинат на кухне.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Стол #Нержавеющая сталь