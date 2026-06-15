Гранитные столешницы теряют позиции: новая поверхность практичнее камня и не требует специального ухода

Этот материал используется на профессиональных кухнях

Гранитные столешницы долгое время оставались популярным выбором для кухонь благодаря своей прочности и привлекательному внешнему виду. Они считались классическим и надежным решением в дизайне интерьеров.

Однако в 2026 году дизайнеры все чаще обращают внимание на другой материал. Им становится нержавеющая сталь, постепенно переходящая из профессиональных кухонь в жилые пространства, по данным "Oeste Geral".

Главная причина роста популярности – практичность. Нержавейка не боится влаги, легко очищается и хорошо выдерживает ежедневную нагрузку. Ее поверхность не впитывает грязь и сохраняет аккуратный вид даже при интенсивном использовании.

Столешницы из нержавеющей стали на кухне. Фото: "Oeste Geral"

По сравнению с гранитом этот материал требует гораздо меньшего ухода. Если натуральный камень иногда нужно обрабатывать специальными средствами для защиты от пятен, то нержавеющую столешницу достаточно протереть обычной тряпкой с моющим средством. Она также устойчива к высоким температурам и подходит для активного ежедневного использования.

Еще одно преимущество – универсальный вид. Такие столешницы легко совмещаются с деревянными фасадами, современной техникой и минималистичным дизайном, создавая сдержанный и функциональный интерьер.

Впрочем, у материала есть и недостатки. На поверхности могут появляться мелкие царапины, а отпечатки пальцев более заметны, чем на камне. Кроме того, нержавеющая сталь имеет более "холодный" вид и ограниченную цветовую палитру.

На такой поверхности могут появляться мелкие царапины и заметные следы отпечатков пальцев. Фото: "Oeste Geral"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить ламинат на кухне.