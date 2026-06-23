Не мусор, а находка: как использованный чайный пакетик может помочь в уборке

Он может стать неожиданным помощником в доме

Использованные чайные пакетики большинство людей сразу выбрасывают, даже не задумываясь об их повторном использовании. На самом деле они могут оказаться полезными в быту и помочь в решении мелких ежедневных задач.

Такие простые способы позволяют снизить количество отходов и использовать привычные вещи еще раз. Об идеях написал "Телеграф".

Одно из самых популярных применений – уход за кожей. Охлажденные чайные пакетики можно прикладывать к глазам, чтобы уменьшить отеки и усталость. Благодаря природным веществам в чае они обладают легким успокаивающим эффектом.

Также их используют в уборке. Влажные чайные пакетики хорошо справляются с жиром и грязью на посуде или кухонных поверхностях. Кроме того, чай может помочь устранить неприятные запахи – например, в холодильнике или обуви.

Еще один полезный совет – использование пакетиков в садоводстве. Их можно добавлять в почву как натуральное удобрение или положить в компост. Они улучшают структуру земли и обогащают ее органическими веществами.

Чайные пакетики также иногда используют для ухода за деревянной мебелью – они помогают придать легкий блеск и скрыть мелкие царапины.

Как использовать чайные пакетики. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что не стоит выбрасывать скошенную траву. Из нее можно сделать бесплатное удобрение для огорода.