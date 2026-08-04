Как выглядит самый узкий дом в мире: ад клаустрофоба шириной чуть больше метра
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Художник использует юмор для донесения более глубоких мыслей
Во Франции есть необычная достопримечательность — самый узкий в мире дом. Эта полутораметровая инсталляция является настоящим испытанием для людей, которые боятся закрытых пространств. .
Об этом пишет AD. Создателем инсталляции под открытым небом является известный австрийский художник Эрвин Вурм (Erwin Wurm). Он знаменит своим ироничным и абсурдным подходом к искусству.
Это точная копия типового европейского пригородного дома 1960-х годов, но с "особенностями": высота здания около 7 метров, длина — 16 метров, а ширина всего 1,3 метра. Он был воссоздан по воспоминаниям родительского дома художника, но с "фантастической интерпретацией".
Особенности инсталляции
- все предметы интерьера — от диванов и раковин до бытовой техники — сжаты по бокам и выглядят сюрреалистично.
- по мере продвижения по дому комнаты становятся всё уже, пока пролезть дальше не становится практически невозможно. Это вызывает чувство сдавленности и стойкое желание скорее выскочить на свежий воздух.
Отмечается, что Вурм намеренно исказил привычные пропорции, чтобы показать, как жизненное пространство и быт могут давить на человека и ограничивать его личную свободу.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о доме из Китая, который можно собрать через час: он стоит не так уж дорого.