Как выглядит самый узкий дом в мире: ад клаустрофоба шириной чуть больше метра

Художник использует юмор для донесения более глубоких мыслей

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Во Франции есть необычная достопримечательность — самый узкий в мире дом. Эта полутораметровая инсталляция является настоящим испытанием для людей, которые боятся закрытых пространств. .

Об этом пишет AD. Создателем инсталляции под открытым небом является известный австрийский художник Эрвин Вурм (Erwin Wurm). Он знаменит своим ироничным и абсурдным подходом к искусству.

Это точная копия типового европейского пригородного дома 1960-х годов, но с "особенностями": высота здания около 7 метров, длина — 16 метров, а ширина всего 1,3 метра. Он был воссоздан по воспоминаниям родительского дома художника, но с "фантастической интерпретацией".

Самый узкий дом. Фото Erwin Wurm

Особенности инсталляции

все предметы интерьера — от диванов и раковин до бытовой техники — сжаты по бокам и выглядят сюрреалистично.

по мере продвижения по дому комнаты становятся всё уже, пока пролезть дальше не становится практически невозможно. Это вызывает чувство сдавленности и стойкое желание скорее выскочить на свежий воздух.

Самый узкий дом. Фото Erwin Wurm

Самый узкий дом. Фото Erwin Wurm

Отмечается, что Вурм намеренно исказил привычные пропорции, чтобы показать, как жизненное пространство и быт могут давить на человека и ограничивать его личную свободу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о доме из Китая, который можно собрать через час: он стоит не так уж дорого.