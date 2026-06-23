Не сміття, а знахідка: як використаний чайний пакетик може допомогти в прибиранні

Він може стати несподіваним помічником в домі

Використані чайні пакетики більшість людей одразу викидає, навіть не замислюючись про їхнє повторне використання. Насправді вони можуть стати корисними в побуті та допомогти у вирішенні дрібних щоденних завдань.

Такі прості способи дозволяють зменшити кількість відходів і використати звичні речі ще раз. Про ідеї написав "Телеграф".

Одне з найпопулярніших застосувань — догляд за шкірою. Охолоджені чайні пакетики можна прикладати до очей, щоб зменшити набряки та втому. Завдяки природним речовинам у чаї вони мають легкий заспокійливий ефект.

Також їх використовують у прибиранні. Вологі чайні пакетики добре справляються з жиром і брудом на посуді або кухонних поверхнях. Крім того, чай може допомогти усунути неприємні запахи — наприклад, у холодильнику або взутті.

Ще одна корисна порада — використання пакетиків у садівництві. Їх можна додавати до ґрунту як натуральне добриво або покласти у компост. Вони покращують структуру землі та збагачують її органічними речовинами.

Чайні пакетики також іноді використовують для догляду за дерев’яними меблями — вони допомагають надати легкий блиск і приховати дрібні подряпини.

Як використати чайні пакетики. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не варто викидати скошену траву. З неї можна зробити безкоштовне добриво для городу.