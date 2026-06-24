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Не спешите выбрасывать: как кожицы авокадо и банана еще пригодятся в быту

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Неожиданное применение отходов Новость обновлена 24 июня 2026, 14:26
Неожиданное применение отходов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти отходы действительно спасают домашние растения

Иногда то, что мы обычно считаем пищевыми отходами, может иметь второе применение в быту. Есть идеи повторного использования продуктов, среди которых – кожура авокадо и банана.

В соцсети Threads пользователь под ником bulkadrama поделился лайфхаком, как из этих двух ингредиентов можно сделать полезное удобрение для растений.

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На видео видно, что сначала женщина соскребла мякоть авокадо ложкой, после чего достала косточку и тщательно промыла все остатки. Затем мякоть нарезала на небольшие кусочки. Косточку она разрезала пополам и поместила в пол-литровую банку с водой.

В эту же смесь пользователь добавил нарезанную кожуру банана. Все ингредиенты она оставила настаиваться в течение двух суток. После этого полученную жидкость женщина использует в качестве натурального удобрения для комнатных растений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что многие бытовые отходы, обычно сразу выбрасываемые в мусор, на самом деле могут быть полезны в хозяйстве. В частности, речь шла о материалах, которые фермеры в Польше используют для выращивания рекордных томатов.

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#Авокадо #Растения #Лайфхак #Удобрение