Не спешите выбрасывать: как кожицы авокадо и банана еще пригодятся в быту

Эти отходы действительно спасают домашние растения

Иногда то, что мы обычно считаем пищевыми отходами, может иметь второе применение в быту. Есть идеи повторного использования продуктов, среди которых – кожура авокадо и банана.

В соцсети Threads пользователь под ником bulkadrama поделился лайфхаком, как из этих двух ингредиентов можно сделать полезное удобрение для растений.

На видео видно, что сначала женщина соскребла мякоть авокадо ложкой, после чего достала косточку и тщательно промыла все остатки. Затем мякоть нарезала на небольшие кусочки. Косточку она разрезала пополам и поместила в пол-литровую банку с водой.

В эту же смесь пользователь добавил нарезанную кожуру банана. Все ингредиенты она оставила настаиваться в течение двух суток. После этого полученную жидкость женщина использует в качестве натурального удобрения для комнатных растений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что многие бытовые отходы, обычно сразу выбрасываемые в мусор, на самом деле могут быть полезны в хозяйстве. В частности, речь шла о материалах, которые фермеры в Польше используют для выращивания рекордных томатов.