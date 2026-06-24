Не поспішайте викидати: як шкірки авокадо і банана ще знадобляться в побуті

Ці відходи насправді рятують домашні рослини

Іноді те, що ми зазвичай вважаємо харчовими відходами, може мати друге застосування в побуті. Є ідеї повторного використання продуктів, серед яких — шкірка авокадо та банана.

У соцмережі Threads користувачка під ніком bulkadrama поділилася лайфхаком, як з цих двох інгредієнтів можна зробити корисне добриво для рослин.

У відео можна побачити, що вона спочатку зішкребла м’якоть авокадо ложкою, після чого дістала кісточку та ретельно промила всі залишки. Далі м’якоть нарізала на невеликі шматочки. Кісточку вона розрізала навпіл і помістила в півлітрову банку з водою.

До цієї ж суміші користувачка додала нарізану шкірку банана. Усі інгредієнти вона залишила настоюватися протягом двох діб. Після цього отриману рідину жінка використовує як натуральне добриво для кімнатних рослин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що багато побутових відходів, які зазвичай одразу викидають у сміття, насправді можуть бути корисними у господарстві. Зокрема, йшлося про матеріали, які фермери в Польщі використовують для вирощування рекордних томатів.