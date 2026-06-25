Можно ли есть сырые кабачки? Ответ удивит тех, кто всегда их жарил

Во время обжаривания теряется польза кабачка

Сезон кабачков в самом разгаре, и кажется, что эти овощи можно жарить, тушить, готовить из них оладьи или консервировать. Но при всем разнообразии рецептов мало кто задумывается о самом простом способе — съесть кабачки сырыми.

Как пишут на кулинарном портале Smaker.pl, именно в сыром виде кабачки сохраняют больше всего ценных веществ.

Что полезного в кабачках

Главное преимущество сырых кабачков — низкая калорийность: на 100 г приходится всего около 17 калорий, что делает овощ удобным вариантом для тех, кто следит за весом. Высокое содержание клетчатки помогает дольше сохранять чувство сытости.

В сыром виде кабачки сохраняют витамин А, витамин С и витамины группы В. Кроме того, в составе есть железо, фосфор, кальций, натрий, калий и йод.

Почему термическая обработка "съедает" пользу кабачков

Витамины, которыми богаты кабачки, крайне чувствительны к высокой температуре. Чем дольше и интенсивнее идет термическая обработка, тем больше этих витаминов теряется.

Дополнительная проблема — способ приготовления. Часто кабачки готовятся в большом количестве масла и буквально впитывают жир, поэтому даже полезный по составу овощ в итоге превращается в довольно калорийное блюдо.

Что приготовить из сырых кабачков

Для еды в сыром виде лучше выбирать молодые кабачки с мягкой кожурой — их даже не обязательно чистить. Сорт при этом не принципиален.

Фото: Freepik

Сырой кабачок обладает мягким, слегка ореховым вкусом, поэтому хорошо работает не только как самостоятельная закуска, но и как основа для разных блюд:

нарезать тонкими полосками и подавать с соусом, как овощные палочки;

сделать салат типа коулслоу;

приготовить холодный летний суп;

добавить в смузи вместе с фруктами или зеленью.

Салат из сырых кабачков и моркови

Ингредиенты:

1 кабачок

1 морковь

1 яблоко

2 столовые ложки майонеза

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка сахара

соль и перец по вкусу

Приготовление: крупно натрите кабачки, морковь и яблоко, добавьте майонез, лимонный сок, сахар, соль и перец, все перемешайте. Подавайте как легкий салат к ужину. Он отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами.