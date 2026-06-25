Чи можна їсти сирі кабачки? Відповідь здивує тих, хто завжди їх смажив

Під час обсмажування втрачається користь

Сезон кабачків у самому розпалі, і здається, що ці овочі можна смажити, тушкувати, готувати з них оладки або консервувати. Але при всьому розмаїтті рецептів мало хто замислюється про найпростіший спосіб — з'їсти кабачки сирими.

Як пишуть на кулінарному порталі Smaker.pl, саме у сирому вигляді кабачки зберігають найбільше цінних речовин.

Що корисного у кабачках

Головна перевага сирих кабачків — низька калорійність: на 100 г припадає всього близько 17 калорій, що робить овоч зручним варіантом для тих, хто стежить за вагою. Високий вміст клітковини допомагає довше зберігати відчуття ситості.

У сирому вигляді кабачки зберігають вітамін А, вітамін С та вітаміни групи В. Крім того, у складі є залізо, фосфор, кальцій, натрій, калій та йод.

Чому термічна обробка "з’їдає" користь кабачків

Вітаміни, на які багаті кабачки, вкрай чутливі до високої температури. Чим довше та інтенсивніше йде термічна обробка, тим більше цих вітамінів втрачається.

Додаткова проблема – спосіб приготування. Часто кабачки готуються у великій кількості олії та буквально вбирають жир, тому навіть корисний за складом овоч у результаті перетворюється на досить калорійну страву.

Що приготувати із сирих кабачків

Для їжі у сирому вигляді краще вибирати молоді кабачки з м’якою шкіркою – їх навіть не обов’язково чистити. Сорт при цьому не є принциповим.

Фото: Freepik

Сирий кабачок має м’який, злегка горіховий смак, тому добре працює не тільки як самостійна закуска, але і як основа для різних страв:

нарізати тонкими смужками та подавати з соусом, як овочеві палички;

зробити салат типу коулслоу;

приготувати холодний літній суп;

додати до смузі разом з фруктами або зеленню.

Салат із сирих кабачків та моркви — рецепт

Інгредієнти:

1 кабачок

1 морква

1 яблуко

2 столові ложки майонезу

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка цукру

сіль та перець за смаком

Приготування: крупно натріть кабачки, моркву та яблуко, додайте майонез, лимонний сік, цукор, сіль та перець, все перемішайте. Подавайте як легкий салат на вечерю. Він відмінно поєднується з м’ясними та рибними стравами.