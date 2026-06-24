Не спешите выбрасывать: 5 неожиданных способов использовать пластиковые крышки от бутылок

Благодаря прочности и влагостойкости пластиковые крышки легко превращаются в полезные мелочи.

Каждый день украинцы выбрасывают десятки пластиковых крышек от воды, газированных напитков и молочных продуктов. Однако эти предметы могут пригодиться в хозяйстве.

Некоторые способы повторного использования настолько просты, что не требуют никаких затрат. Телеграф расскажет, как сократить количество пластиковых отходов с пользой.

Как использовать пластиковые крышки от бутылок

Для творчества и детских поделок. Крышки можно использовать для создания аппликаций, мозаик, игрушек или учебных материалов для детей.

Дети будут в восторге

Как подставки под мебель. Крышки могут стать временными подкладками под ножки столов, стульев или вазонов, чтобы защитить пол от царапин.

Для настольных игр. Из них легко сделать фишки для шашек, лото или самодельные игры для детей.

Для создания декора. Из разноцветных крышек изготовляют панно, фоторамки, подставки под горшки с вазонами и другие декоративные элементы.

Превращайте отходы в декор

Для благотворительности и переработки. В Украине действует немало экологических и волонтерских инициатив по сбору пластиковых крышек. Собранное сырье передается на переработку, а полученные средства могут направляться на поддержку социальных или благотворительных проектов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что можно сделать из старых ненужных бутылок.