"С адом не договоришься". Военный эксперт объяснил, почему "Новая почта" так бесит Россию

Усиление ударов может свидетельствовать об интересной детали

Удары России по отделениям и терминал "Новой почты" – не случайность, Россия пытается отрезать крупные города от логистического сообщения. А также сделать невозможным и снизить темпы поставок для войска.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник запаса, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, "Новая почта" — уникальный бренд Украины и символ успеха государства.

— "Новая почта" даже в условиях такой динамической ситуации (часто негативной) обеспечивает очень устойчивую связь и доставку. Наши враги почему-то считают, что Новая почта является одним из ключевых поставщиков определенной номенклатуры для наших войск. А во-вторых, сплошь и рядом НП является единственной опцией для обеспечения потребностей населения.

Посмотрите, по каким городам бьют россияне: Киев, Запорожье, Днепр и Харьков. Они бьют по ключевым переправным хабам, чтобы "вырубить" целый регион.

Это совершенно понятная тактика россиян, когда они не могут технически добиться каких-либо результатов на поле боя, они направляют свою ярость против мирного населения. Военного или политического смысла в этих атаках не было ни одного. Террористический – да, 100%. Ибо Российская Федерация лупила куда вздумается, без особого задума, что куда-то попадут или не попадут.

Последствия атаки по Новой почте в Киеве

Надо понимать, что "Новая почта" без преувеличения является символом успешности Украины. Потому что вы можете найти НП в странах Балтии, Польше, Румынии, Молдове и т.д. Это символ успеваемости Украины. А если сейчас, как это пафосно не звучит, процитировать Шевченко поэму "Кавказ":

Нам тільки сакля очі коле:

Чого вона стоїть у вас,

Не нами дана; чом ми вам

Чурек же ваш та вам не кинем,

Як тій собаці! Чом ви нам

Платить за сонце не повинні!

Классик уже сказал. И просто поставьте вместо "сакля" — "Новая почта" и вы поймете имеющийся уровень выбешивания. Это эмоциональная составляющая. Но абсолютно ясная и логистическая составляющая. Я сам в базовой подготовке — офицер логистики и прекрасно понимаю, что такое разрыв или фрагментация цепей снабжения и обеспечения. Это требует колоссального напряжения и реконфигурации, усилий на определенном направлении.

Последствия атаки по Новой почте в Киеве

Мы уже проговорили, что россияне бьют по ключевым хабам "Новой почты" — Харьков, Одесса, Запорожье, Киев, Днепр. Самые крупные города, самые большие пункты перевалки. Вот и все, что нужно знать.

"Учитывая то, сколько НП имеет отделений и почтоматов, например, в Киеве — теория вероятности говорит, что попаданий по "Новой почте", по сравнению с "Укрпочтой", будет больше. Даже если россияне не попадут в "Новую почту" (где, конечно, были биолаборатории, и распространялись патогенные вирусы) то попадут в дом, в котором, как правило, НП расположена и убьют мирных людей, что и является, по сути, своей основой действия российской армии в глубоком тылу", — говорит эксперт.

— Возьмите статистику поражений объектов в оперативном тылу — Херсонщина, Запорожье, увидите, что атаки в оперативной зоне осуществляются именно против мирного населения. А в списках пострадавших будут люди как минимум пенсионного возраста.

Сергей Грабский

Это все алгоритм действий российской или московской армии, впервые задокументированный еще во время Ливонской войны (1558-1583). И с тех пор ничего не изменилось, от слова совсем. Какую бы войну ни взяли, вы будете видеть совершенно тот же алгоритм. Причем проблема в том, что речь идет об инфернальной жестокости, совершенно несоразмерной поставленной задаче. Так, чтобы человек буквально задохнулся от ужаса, перестал дышать и оцепенел от черного ужаса.

Именно поэтому, когда говорят переговоры с россиянами: "Ой, давайте будем договариваться" — там не с кем договариваться. С адом нельзя договариваться, это невозможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время атаки на Киев 15 июня Россия разрушила самый современный терминал "Новой почты".