Спасение в жару: добавьте в воду эти два ингредиента, чтобы чувствовать себя лучше

Небольшая хитрость поможет организму эффективнее удерживать жидкость

Во время адской жары важно не только больше пить, но и помогать организму лучше усваивать жидкость. Для этого достаточно добавить в воду два простых ингредиента, которые есть на каждой кухне.

Подробнее об этом лайфхаке рассказало издание 750g.

Летом вместе с потом организм теряет не только воду. Также он лишается минералов и микроэлементов. Они необходимы для нормальной работы мышц, нервной системы и поддержания водного баланса.

Если человек долго находится на солнце или занимается физической активностью, эти потери могут быть еще больше. Именно поэтому в особо жаркие дни следует добавлять в воду небольшую щепотку соли и немного сахара.

Такое сочетание помогает организму эффективно удерживать и усваивать жидкость. Аналогичный принцип используется в специальных растворах для регидратации, применяемых при значительном обезвоживании.

В то же время важно не переусердствовать. Речь идет не о сладком напитке, а лишь о небольшом количестве соли и сахара, достаточном для улучшения всасывания воды.

Если вкус кажется необычным, его можно сделать более приятным, добавив несколько листочков мяты, кружочки лимона или огурца, или немного свежих ягод.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой популярный напиток действительно не спасает от жары, а делает только хуже.