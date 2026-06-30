Хватит их выбрасывать: 4 способа использовать втулки от туалетной бумаги

Обычная картонная втулка поможет упорядочить провода, вырастить рассаду и даже облегчить уборку

Большинство людей без колебаний выбрасывают картонные втулки от туалетной бумаги. Однако они могут оказаться полезной вещью в хозяйстве и помочь решить немало мелких бытовых задач.

Благодаря крепкому картону втулки легко использовать повторно, не тратя лишних средств на специальные органайзеры или аксессуары. Подробнее об этом рассказывает издание Los Andes.

Органайзер для кабелей

Втулки отлично подходят для хранения зарядных устройств, наушников, удлинителей и других проводов. Достаточно аккуратно смотать кабель и вставить его внутрь картонного цилиндра.

Контейнер для рассады

Картон постепенно разлагается в грунте, поэтому втулки можно использовать как временные горшки для выращивания рассады. Поставьте их в поддон, наполните землей и высевайте семена. Затем растение можно перенести в почву вместе с картонной оболочкой.

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Помощь при уборке

Если сжать один конец втулки, она превратится в узкую насадку для пылесоса. Это позволит легче убирать пыль и мелкий мусор в труднодоступных местах – между мебелью, у плинтусов или в углах.

Составление канцелярии

Несколько втулок можно поставить вертикально в коробку или в небольшой контейнер. Так получится удобный органайзер для ручек, карандашей, кисточек или других мелких предметов, часто теряющихся на рабочем столе.

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