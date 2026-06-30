Досить їх викидати: 4 способи використати втулки від туалетного паперу

Звичайна картонна втулка допоможе впорядкувати дроти, виростити розсаду та навіть полегшити прибирання

Більшість людей без вагань викидають картонні втулки від туалетного паперу. Однак вони можуть стати корисною річчю в господарстві та допомогти вирішити чимало дрібних побутових завдань.

Завдяки міцному картону втулки легко використовувати повторно, не витрачаючи зайвих коштів на спеціальні органайзери чи аксесуари. Докладніше про це розповідає видання Los Andes.

Органайзер для кабелів

Втулки чудово підходять для зберігання зарядних пристроїв, навушників, подовжувачів та інших дротів. Достатньо акуратно змотати кабель і вставити його всередину картонного циліндра.

Контейнер для розсади

Картон поступово розкладається в ґрунті, тому втулки можна використовувати як тимчасові горщики для вирощування розсади. Поставте їх у піддон, наповніть землею та висівайте насіння. Потім рослину можна перенести в ґрунт разом із картонною оболонкою.

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Допомога під час прибирання

Якщо трохи стиснути один кінець втулки, вона перетвориться на вузьку насадку для пилососа. Це дозволить легше прибирати пил і дрібне сміття у важкодоступних місцях — між меблями, біля плінтусів або в кутах.

Упорядкування канцелярії

Кілька втулок можна поставити вертикально в коробку чи невеликий контейнер. Так вийде зручний органайзер для ручок, олівців, пензликів або інших дрібних предметів, які часто губляться на робочому столі.

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