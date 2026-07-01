Дешевых овощей ждать не стоит: дефицита в Украине не будет, но цены будут и дальше "кусаться", — эксперт

Чего украинцам ждать осенью на полках магазинов

Осенью 2026 года дефицита овощей в Украине не ожидается, однако и на дешевую продукцию рассчитывать не стоит. Если своего урожая окажется недостаточно, потребности рынка покроют за счет импорта.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала эксперт отрасли сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

Подробнее об этом читайте в материале: Один овощ бьет все рекорды, другие стремительно дешевеют: как изменятся цены в июле и августе (прогноз)

По словам эксперта, главной проблемой для украинцев остается не недостаток овощей, а их стоимость. Она отмечает, что даже в неблагоприятных погодных условиях полки магазинов не опустеют, ведь продукцию будут завозить из других стран.

"Проблема заключается не в наличии продукции, а лишь в том, сколько она будет стоить потребителю", — подчеркнула Лариса Гук.

Осенью стоимость овощей останется немалой

Эксперт объясняет, что нынешняя дороговизна овощей связана прежде всего с сезонными факторами и высокими затратами на выращивание тепличной продукции. Значительную часть себестоимости формируют затраты на энергоносители и отопление. Когда на рынок массово поступают овощи открытого грунта, цены традиционно начинают снижаться.

В то же время, определенное сезонное удешевление все же ожидается. По прогнозу Ларисы Гук, в июле и августе упадут в цене огурцы, помидоры и молодая капуста.

Огурцы могут опуститься до 30 грн за килограмм на рынках, обычные помидоры будут стоить около 50–70 грн за килограмм. Лук пока демонстрирует противоположную тенденцию и продолжает дорожать.

Эксперт также обратила внимание, что погодные условия в этом году отличаются в зависимости от региона: где-то ощущается нехватка осадков, а в других областях их достаточно. Тем не менее, аграрии уже научились работать в таких условиях, поэтому серьезных рисков для урожая овощей в целом она не прогнозирует.

Напомним, как сообщал ранее "Телеграф", украинцев предупредили об исчезновении популярных летних ягод с рынков.