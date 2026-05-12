Вы это точно выбрасывали: овощи с магазина, которые можно вырастить повторно

Такую зелень можно добавлять в салаты и супы.

Многие привычные овощи из супермаркета можно легко вырастить повторно дома. Достаточно нескольких простых действий, чтобы получить новую зелень.

Чаще всего для такого способа можно взять сельдерей и луковичные овощи, например фенхель. Их основа не пропадает даром – она может снова пустить листья и даже дать новые маленькие луковички, если высадить в огороде, как написали в "Gardeners’World".

Чтобы прорастить, достаточно срезать верхушку овоща и оставить нижнюю часть. Ее ставят в небольшую банку с водой и держат на светлом подоконнике в тепле.

Через несколько дней обычно появляются первые зеленые побеги. Их можно постепенно срезать в пищу или оставить расти дальше.

Когда на улице становится тепло, такие растения можно пересадить в почву. Но перед этим лучше несколько дней выносить их на улицу ненадолго, чтобы они привыкли к температуре воздуха и солнцу.

Как повторно прорастить лук из магазина.

