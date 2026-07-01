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Не кладите его в соленую воду: как сохранить сливочное масло при отключении света

Автор
Юлия Закирова ,
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Простой способ спасти масло
Простой способ спасти масло. Фото Телеграф

Этот метод позволяет хранить продукт свежим даже без электроэнергии

Во время продолжительных отключений света многие украинцы ищут способы сохранить продукты без холодильника. Если речь идет о сливочном масле, существует только один действительно эффективный метод для длительного хранения.

Подробнее о нем в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

По словам эксперта, если электроэнергии нет и холодильник не работает, сливочное масло можно спасти только перетопив его.

"Перетопите, поместите в банку и все. И можете без электричества хранить долгое время", — посоветовал Вадим Чагаровский.

В последствии такое масло можно использовать для приготовления различных блюд так же, как и обычное.

В то же время, по словам эксперта, популярный народный способ – хранение сливочного масла в соленой воде – не стоит рассматривать как долговременное решение.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически не нужно делать с холодильником в жару: эта ошибка обойдется вам дорого.

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