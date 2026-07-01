Не кладите его в соленую воду: как сохранить сливочное масло при отключении света
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Этот метод позволяет хранить продукт свежим даже без электроэнергии
Во время продолжительных отключений света многие украинцы ищут способы сохранить продукты без холодильника. Если речь идет о сливочном масле, существует только один действительно эффективный метод для длительного хранения.
Подробнее о нем в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.
По словам эксперта, если электроэнергии нет и холодильник не работает, сливочное масло можно спасти только перетопив его.
"Перетопите, поместите в банку и все. И можете без электричества хранить долгое время", — посоветовал Вадим Чагаровский.
В последствии такое масло можно использовать для приготовления различных блюд так же, как и обычное.
В то же время, по словам эксперта, популярный народный способ – хранение сливочного масла в соленой воде – не стоит рассматривать как долговременное решение.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически не нужно делать с холодильником в жару: эта ошибка обойдется вам дорого.