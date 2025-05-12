Комфорт за разумные деньги: где найти авто с кондиционером до 3000 долларов

Обзор предложений за 3 тысячи долларов

Найти хороший автомобиль по доступной цене в столице – задача непростая, но вполне возможная. Сегодня рассмотрим несколько вариантов авто за 3 тысячи долларов, оснащенных кондиционером и находящихся в хорошем техническом состоянии.

По данным сайта AUTO.RIA.com, на рынке можно найти несколько моделей в этой ценовой категории, отвечающих заявленным требованиям. Рассмотрим подробнее каждое из представленных предложений.

Chevrolet Aveo 2010 – 2 990 $ (124 055 грн)

Автомобиль с пробегом 267 тысяч км предлагается в полностью исправном состоянии. Установлен надежный двигатель 1.5 E-tec, работающий как на бензине, так и на газе. Коробка передач функционирует без замечаний, а ходовая часть получила ряд новых деталей: сайленблок задней балки, рулевой наконечник с тягой, пыльники, сайленблок нижнего рычага. В машине заменили прокладку клапанной крышки и бензонасос с фильтрами. Кондиционер заправлен и работает исправно, стеклоподъемники в рабочем состоянии. Кузов не имеет значительных повреждений ржавчиной, порогами и днищами в хорошем состоянии, как говорит владелец.

Citroen C1 2011 – 2 999 $ (124 429 грн)

Компактный французский автомобиль с экономичным бензиновым двигателем объемом 1 литр и механической коробкой передач. Пробег этого городского хэтчбека составляет 143 тысяч километров. Кондиционер входит в комплектацию и находится в рабочем состоянии.

Chery M11 2011 – 3 000 $ (124 470 грн)

Китайский седан с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач имеет оригинальный пробег в 125 тысяч километров. По словам владельца, двигатель работает без нареканий, ходовая часть находится в нормальном состоянии. Кузов имеет некоторые косметические недостатки: треснутый передний бампер и местами повреждена краска. Автомобиль полностью на ходу, оснащен кондиционером, электростеклоподъемниками и мультимедийной системой.

Ранее также "Телеграф" рассказывал, что в Луцке на авторынке продаются недорогие автомобили. В начале мая на авторынке появилось много неплохих предложений.