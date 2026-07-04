Никогда не сравнится с магазинной: какую консервацию нужно продолжать делать дома

Многие предпочитают покупать готовые закрутки в магазине, чем готовить самому, но это не всегда хороший вариант

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Казалось бы, прошло время, когда каждое лето хозяйки в Украине заполняли погреба рядами консервации — ведь сейчас круглый год доступны и свежие овощи, и готовые баночки в супермаркетах. Но есть некоторые традиционные рецепты, которые не сравнятся с магазинными.

Опытный агроном из Днепропетровской области и повар 3-го разряда Ирина Семчишина рассказала "Телеграфу", что речь идет в первую очередь о томатах, перце и огурцах.

Что касается традиционной консервации с участием помидоров, огурцов и перца — лучше чем домашние заготовки в магазине вы не купите, а если купите, то сэкономить не получится подчеркивает Семчишина.

Стоит заметить, что цены в магазинах на такую консервацию действительно в среднем стартуют от 100 гривен за маленькую баночку. И это в то время, как цены на свежие огурцы уже как правило начинаются от 30 гривен за килограмм — а если вы имеете свой участок или родственников в селе, то сейчас как раз то самое время, когда огурцы собирают ведрами и не знают, что с ними делать. Чуть позже летом еще будет и сезон помидоров и перца, когда цены на них упадут и закатывать дома будет очень выгодно.

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Сколько стоят консервированные перцы, огурцы и помидоры в "Сильпо" июле 2026

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как консервацию называют в разных регионах Украины — встречаются довольно интересные и даже смешные варианты.