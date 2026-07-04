Ніколи не зрівняється з магазинною: яку консервацію потрібно продовжувати робити вдома

Багато хто воліє купувати готові закрутки в магазині, ніж готувати самому, але це не завжди добрий варіант

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Здавалося б, минув час, коли щоліта господині в Україні заповнювали льохи рядами консервації — адже зараз цілий рік доступні і свіжі овочі, і готові баночки в супермаркетах. Але є деякі традиційні рецепти, які не зрівняються з магазинними.

Досвідчений агроном з Дніпропетровської області та кухар 3-го розряду Ірина Семчишина розповіла "Телеграфу", що йдеться в першу чергу про томати, перці та огірки.

Що стосується традиційної консервації за участю помідорів, огірків та перцю — краще за домашні заготівлі в магазині ви не купите, а якщо купите, то заощадити не вийде наголошує Семчишина.

Варто зауважити, що ціни в магазинах на таку консервацію справді в середньому стартують від 100 гривень за маленьку баночку. І це в той час, як ціни на свіжі огірки вже починаються від 30 гривень за кілограм — а якщо ви маєте свою ділянку чи родичів у селі, то зараз якраз той самий час, коли огірки збирають відрами та не знають, що з ними робити. Трохи пізніше влітку ще буде сезон помідорів і перцю, коли ціни на них впадуть і консервувати вдома буде дуже вигідно.

Ціни на консервовані огірки та помідори в "АТБ", липень 2026

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як консервацію називають у різних регіонах України – зустрічаються досить цікаві та навіть смішні варіанти.