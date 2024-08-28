Консервация по-украински: как называют "банки" на зиму в разных регионах

Названия консервации в разных частях Украины

Консервация на зиму — это давняя украинская традиция, объединяющая поколение и сохраняющая вкус лета в течение холодных месяцев. Интересно, что в разных регионах Украины этот процесс и его результаты называются по-разному.

Совершим небольшое лингвистическое путешествие по Украине и узнаем, как называют консервацию в разных уголках нашей страны. Это разнообразие терминологии отражает культурные особенности и традиции.

Общеукраинские термины

Прежде всего, стоит отметить, что существуют общепринятые термины, которые используются по всей Украине:

Консервація – наиболее распространенный и официальный термин.

– наиболее распространенный и официальный термин. Закрутки – разговорный вариант, который часто можно услышать в обиходе.

Часто можно услышать также просто банки, закатанки, засолки, заготовки.

Региональные особенности

Центральная Украина

В центральных областях Украины часто можно услышать следующие названия:

Закатки — от действия "закатывать" банки;

— от действия "закатывать" банки; Закривачка – закрутка, консервация на зиму.

Западная Украина

Запад Украины славится своими уникальными диалектизмами:

Конфитури (от французского "confiture") – чаще используется для обозначения варенья, но иногда применяется и к другим видам консервации.

(от французского "confiture") – чаще используется для обозначения варенья, но иногда применяется и к другим видам консервации. Компот – так часто называют любые законсервированные фрукты, не только напиток.

– так часто называют любые законсервированные фрукты, не только напиток. Слоїки — от слова "банка", что означает стеклянную банку.

Специфические названия для определенных "закаток"

Кроме общих названий существуют специфические термины для отдельных видов консервации:

Квашенина – квашеные фрукты и овощи, чаще всего капуста, огурцы.

– квашеные фрукты и овощи, чаще всего капуста, огурцы. Цукати – засушенные в сахарном сиропе фрукты или ягоды.

– засушенные в сахарном сиропе фрукты или ягоды. Лечо – овощная смесь из перца, помидоров и других овощей. Классическое блюдо венгерской кухни, распространенное в Закарпатье. Оно не имеет точной рецептуры, но неизменным и обязательным является наличие трех видов тушеных овощей – паприки, помидоров и лука.

Кстати, в Украине цукаты появились довольно рано, их называли "Киевское сухое варенье". Первое упоминание о сухом варенье относится к XIV веку, вернее, к 1386 году. Его привезли из Киева и подавали на свадебном пиру литовского князя Ягайло.

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