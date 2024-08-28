Консервация по-украински: как называют "банки" на зиму в разных регионах
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Названия консервации в разных частях Украины
Консервация на зиму — это давняя украинская традиция, объединяющая поколение и сохраняющая вкус лета в течение холодных месяцев. Интересно, что в разных регионах Украины этот процесс и его результаты называются по-разному.
Совершим небольшое лингвистическое путешествие по Украине и узнаем, как называют консервацию в разных уголках нашей страны. Это разнообразие терминологии отражает культурные особенности и традиции.
Общеукраинские термины
Прежде всего, стоит отметить, что существуют общепринятые термины, которые используются по всей Украине:
- Консервація – наиболее распространенный и официальный термин.
- Закрутки – разговорный вариант, который часто можно услышать в обиходе.
Часто можно услышать также просто банки, закатанки, засолки, заготовки.
Региональные особенности
Центральная Украина
В центральных областях Украины часто можно услышать следующие названия:
- Закатки — от действия "закатывать" банки;
- Закривачка – закрутка, консервация на зиму.
Западная Украина
Запад Украины славится своими уникальными диалектизмами:
- Конфитури (от французского "confiture") – чаще используется для обозначения варенья, но иногда применяется и к другим видам консервации.
- Компот – так часто называют любые законсервированные фрукты, не только напиток.
- Слоїки — от слова "банка", что означает стеклянную банку.
Специфические названия для определенных "закаток"
Кроме общих названий существуют специфические термины для отдельных видов консервации:
- Квашенина – квашеные фрукты и овощи, чаще всего капуста, огурцы.
- Цукати – засушенные в сахарном сиропе фрукты или ягоды.
- Лечо – овощная смесь из перца, помидоров и других овощей. Классическое блюдо венгерской кухни, распространенное в Закарпатье. Оно не имеет точной рецептуры, но неизменным и обязательным является наличие трех видов тушеных овощей – паприки, помидоров и лука.
Кстати, в Украине цукаты появились довольно рано, их называли "Киевское сухое варенье". Первое упоминание о сухом варенье относится к XIV веку, вернее, к 1386 году. Его привезли из Киева и подавали на свадебном пиру литовского князя Ягайло.
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