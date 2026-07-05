Гранитные столешницы уходят в прошлое: материал, который более прочный и универсальный

Он добавляет кухне "характера" без дорогого ремонта

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Гранитные столешницы годами оставались одним из самых популярных решений для кухни. Однако сегодня дизайнеры все чаще обращают внимание на другой материал, стремительно набирающий популярность.

Он сочетает прочность, практичность и необычный внешний вид. Поэтому его все чаще можно увидеть в современных интерьерах, как написали в "TN".

На первый план выходит новый фаворит – тераццо. Этот материал производится из сочетания фрагментов мрамора, кварца, гранита, стекла и других компонентов, соединяемых с помощью цемента или специальных смол. Благодаря оригинальному узору и широким возможностям для выбора цветов и текстур, тераццо все чаще появляется в современных кухнях.

Столешница с тераццо. Фото: Телеграф

Среди главных преимуществ тераццо – высокая устойчивость к ежедневному использованию, большой выбор оттенков и отделок, а также уникальный внешний вид. Материал легко сочетается с деревом, металлом, мрамором и другими популярными отделочными элементами.

Особенно эффектно тераццо смотрится в кухнях, объединенных с гостиной. Оно помогает зрительно соединить пространство и одновременно придает интерьеру выразительности без лишней перегруженности деталями.

Еще одно преимущество нового тренда – возможность персонализации. Для спокойного и светлого интерьера можно выбрать нейтральные бежевые или кремовые оттенки, а для более смелых решений – варианты с зелеными, терракотовыми или синими вкраплениями.

Как легко добавить этот материал в кухню

Чтобы добавить тераццо в кухню, не обязательно производить масштабный ремонт. Материал можно использовать только для кухонного острова, барной стойки, передника или отдельных декоративных элементов. Такой подход позволяет освежить интерьер без значительных издержек и кардинальных изменений.

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