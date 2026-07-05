Гранитные столешницы уходят в прошлое: материал, который более прочный и универсальный
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Он добавляет кухне "характера" без дорогого ремонта
Гранитные столешницы годами оставались одним из самых популярных решений для кухни. Однако сегодня дизайнеры все чаще обращают внимание на другой материал, стремительно набирающий популярность.
Он сочетает прочность, практичность и необычный внешний вид. Поэтому его все чаще можно увидеть в современных интерьерах, как написали в "TN".
На первый план выходит новый фаворит – тераццо. Этот материал производится из сочетания фрагментов мрамора, кварца, гранита, стекла и других компонентов, соединяемых с помощью цемента или специальных смол. Благодаря оригинальному узору и широким возможностям для выбора цветов и текстур, тераццо все чаще появляется в современных кухнях.
Среди главных преимуществ тераццо – высокая устойчивость к ежедневному использованию, большой выбор оттенков и отделок, а также уникальный внешний вид. Материал легко сочетается с деревом, металлом, мрамором и другими популярными отделочными элементами.
Особенно эффектно тераццо смотрится в кухнях, объединенных с гостиной. Оно помогает зрительно соединить пространство и одновременно придает интерьеру выразительности без лишней перегруженности деталями.
Еще одно преимущество нового тренда – возможность персонализации. Для спокойного и светлого интерьера можно выбрать нейтральные бежевые или кремовые оттенки, а для более смелых решений – варианты с зелеными, терракотовыми или синими вкраплениями.
Как легко добавить этот материал в кухню
Чтобы добавить тераццо в кухню, не обязательно производить масштабный ремонт. Материал можно использовать только для кухонного острова, барной стойки, передника или отдельных декоративных элементов. Такой подход позволяет освежить интерьер без значительных издержек и кардинальных изменений.
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