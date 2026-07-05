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Не выбрасывайте старые горшки: как они сэкономят деньги и наведут порядок в доме

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Простые лайфхаки со старыми горшками Новость обновлена 05 июля 2026, 09:36
Простые лайфхаки со старыми горшками. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть три простых идеи, как дать вторую жизнь этим емкостям

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Старые цветочные горшки необязательно выбрасывать – их можно использовать в обиходе снова. Они легко превращаются в полезные вещи для кухни или балкона.

Вариантов их повторного использования оказывается больше, чем кажется на первый взгляд. О них написали в "TN".

Прежде чем использовать их повторно, горшки следует хорошо вымыть и высушить. После этого их можно обновить с помощью краски, ткани или декоративных материалов, чтобы они выглядели как новые.

Что можно сделать из старых горшков

Одно из самых практичных решений – превратить их в кухонные органайзеры. В них удобно хранить столовые принадлежности, деревянные кухонные принадлежности, салфетки или полотенца. Такой вариант помогает упорядочить пространство и одновременно добавляет кухне уюта.

Еще одна идея – использование горшков для хранения вещей на балконе. Они подходят для перчаток, инструментов, пакетов или мелких принадлежностей, помогая поддерживать порядок без дополнительных затрат.

Также старые горшки можно превратить в декоративные элементы. В зависимости от дизайна и размера их используют как подсвечники, вазы или настольные украшения. Даже просто оформление краской или веревкой полностью меняет их вид.

Что можно сделать из старых горшков
Где повторно использовать старые горшки. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где использовать старые носки.

Теги:
#Использование #Лайфхак #Горшки