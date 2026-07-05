Не выбрасывайте старые горшки: как они сэкономят деньги и наведут порядок в доме

Есть три простых идеи, как дать вторую жизнь этим емкостям

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Старые цветочные горшки необязательно выбрасывать – их можно использовать в обиходе снова. Они легко превращаются в полезные вещи для кухни или балкона.

Вариантов их повторного использования оказывается больше, чем кажется на первый взгляд. О них написали в "TN".

Прежде чем использовать их повторно, горшки следует хорошо вымыть и высушить. После этого их можно обновить с помощью краски, ткани или декоративных материалов, чтобы они выглядели как новые.

Что можно сделать из старых горшков

Одно из самых практичных решений – превратить их в кухонные органайзеры. В них удобно хранить столовые принадлежности, деревянные кухонные принадлежности, салфетки или полотенца. Такой вариант помогает упорядочить пространство и одновременно добавляет кухне уюта.

Еще одна идея – использование горшков для хранения вещей на балконе. Они подходят для перчаток, инструментов, пакетов или мелких принадлежностей, помогая поддерживать порядок без дополнительных затрат.

Также старые горшки можно превратить в декоративные элементы. В зависимости от дизайна и размера их используют как подсвечники, вазы или настольные украшения. Даже просто оформление краской или веревкой полностью меняет их вид.

Где повторно использовать старые горшки. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где использовать старые носки.