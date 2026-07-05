Когда и как может развалиться Россия: искусственный интеллект назвал три сценария

Какой период несет наибольшие риски для целостности РФ

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Эксперты и политики все чаще говорят о возможном крахе России. Однако сроки этого события, как и сама вероятность, вызывают споры.

"Телеграф" спросил у Chat GPT, насколько вероятен развал государства-агрессора, а также когда это может произойти.

Нейросеть утверждает, что распад России возможен, но сегодня его нельзя назвать наиболее вероятным сценарием. Он находится в диапазоне "реального, но низко-среднего по вероятности риска" на горизонте ближайших десятилетий.

"Если попытаться выразить это условно, многие политологи оценили бы вероятность крупной территориальной дезинтеграции в ближайшие 10–20 лет как скорее ниже 50%, но точные цифры были бы спекуляцией", – написал цифровой разум.

Однако он отметил важность понимание того, что крупные государства почти всегда кажутся устойчивыми вплоть до момента кризиса. Например, еще за несколько лет до распада мало кто ожидал скорого конца СССР или Югославия.

Факторы, которые играют в пользу распада

1. Огромная территория

Россия — крупнейшее государство мира. Управлять пространством от Калининграда до Камчатки чрезвычайно сложно, особенно в условиях кризиса центральной власти.

2. Национальные республики

В составе страны более 20 национальных республик. Некоторые обладают собственной политической идентичностью, языком и историей государственности. Однако здесь есть нюанс: большинство республик экономически зависит от федерального бюджета, что снижает стимулы к отделению.

3. Демографические проблемы

Население сокращается и стареет. Во многих регионах наблюдается отток молодых специалистов. Это постепенно ослабляет экономическую базу государства.

4. Экономическая неоднородность

Одни регионы являются донорами бюджета, другие существуют благодаря федеральным дотациям. Если центр ослабнет, баланс может нарушиться.

5. Последствия войны

Война создает сразу несколько факторов риска:

экономические санкции;

рост военных расходов;

потери населения;

усиление зависимости регионов от силовых структур;

возможный кризис после окончания войны.

История показывает, что затяжные войны иногда становятся катализатором внутренних кризисов, напомнил искусственный интеллект.

6. Исторический прецедент

Россия уже переживала несколько крупных периодов распада или почти распада:

после революции 1917 года;

в ходе распада СССР;

во время первой чеченской кампании существовал риск "парада суверенитетов".

Что работает против распада России

Очень сильная вертикаль власти

За последние десятилетия региональная самостоятельность значительно сократилась. Губернаторы, силовые структуры, судебная система и финансовые потоки жестко связаны с федеральным центром.

Силовой аппарат

Россия располагает многочисленными силовыми структурами. Даже при политическом кризисе они способны длительное время удерживать контроль.

Финансовая зависимость регионов

Большинство субъектов федерации получает значительную часть доходов из федерального бюджета. Без Москвы многие регионы столкнутся с серьезными экономическими трудностями.

Слабость сепаратистских движений

Если сравнивать с концом 1980-х, сегодня практически нет массовых движений за независимость республик. Даже там, где существует выраженная этническая идентичность, требования чаще касаются расширения полномочий, а не отделения.

Ядерный фактор

Наличие крупнейшего в мире ядерного арсенала делает сохранение единого государства важной задачей не только для российских властей, но и для мировых держав. Многие страны будут стремиться избежать неконтролируемой дезинтеграции государства, обладающего тысячами ядерных боезарядов.

Как может произойти развал РФ

По словам ИИ, если распад когда-либо случится, наиболее вероятен не сценарий внезапного развала за одну ночь, а один из трех вариантов:

Постепенное усиление децентрализации. После политического кризиса регионы получают все больше полномочий. Формально страна сохраняется, но становится значительно более децентрализованной. Конфедерация. Центральная власть резко ослабевает, регионы начинают проводить самостоятельную политику и фактически превращаются в почти независимые государства. Быстрый распад. Этот сценарий возможен только при сочетании нескольких тяжелых кризисов одновременно:

поражение в войне;

борьба за власть в Москве;

экономический коллапс;

массовые протесты;

переход части силовых структур на сторону различных политических центров.

Нейросеть напомнила, что именно так развивались многие исторические распады государств.

Каковы возможные сроки

Предсказать сроки невозможно, утверждает Chat GPT. Можно лишь условно разделить горизонты:

До 5 лет — вероятность сравнительно низкая. Государственные институты пока сохраняют высокий уровень управляемости.

5–15 лет — вероятность выше, поскольку накопятся последствия войны, демографических процессов и смены поколений элит.

15–30 лет — неопределенность становится настолько большой, что любые прогнозы теряют надежность.

Резюмируя сказанное выше, цифровой разум написал, что на сегодняшний день более вероятными выглядят сценарии постепенной трансформации политической системы или значительного ослабления центральной власти без формального распада, чем повторение модели распада СССР в ближайшие годы. Однако история показывает, что вероятность крупных политических переломов резко возрастает, если одновременно совпадают тяжелый экономический кризис, кризис легитимности власти и борьба элит. Именно сочетание факторов, а не какой-то один из них, обычно становится решающим.

Ранее искусственный интеллект Claude AI спрогнозировал, какой регион России может первым объявить независимость во время хаоса в стране. По его мнению, это не Чечня и не Москва.