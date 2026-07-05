Коли і як може розвалитися Росія: штучний інтелект назвав три сценарії

Який період несе найбільші ризики для цілісності РФ

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Експерти та політики все частіше говорять про можливий крах Росії. Проте строки цієї події, як і сама ймовірність, викликають суперечки.

"Телеграф" запитав у Chat GPT, наскільки ймовірним є розвал держави-агресора, а також коли це може статися.

Нейромережа стверджує, що розпад Росії можливий, але сьогодні його не можна назвати найімовірнішим сценарієм. Він перебуває в діапазоні "реального, але низько-середнього за ймовірностю ризику" на горизонті найближчих десятиліть.

"Якщо спробувати висловити це умовно, багато політологів оцінили б ймовірність великої територіальної дезінтеграції в найближчі 10-20 років нижче 50%, але точні цифри були б спекуляцією", — написав цифровий розум.

Однак він наголосив на важливості розуміння того, що великі держави майже завжди здаються стійкими аж до моменту кризи. Наприклад, ще за кілька років до розпаду мало хто чекав на швидкий кінець СРСР чи Югославії.

Чинники, які грають на користь розпаду

1. Величезна територія

Росія – найбільша держава світу. Керувати простором від Калінінграда до Камчатки надзвичайно складно, особливо в умовах кризи центральної влади.

2. Національні республіки

У складі країни понад 20 національних республік. Деякі мають власну політичну ідентичність, мову та історію державності. Однак тут є нюанс: більшість республік економічно залежить від федерального бюджету, що знижує стимули до відділення.

3. Демографічні проблеми

Населення скорочується та старіє. У багатьох регіонах спостерігається відтік молодих спеціалістів. Це поступово послаблює економічну основу держави.

4. Економічна неоднорідність

Одні регіони є донорами бюджету, інші існують завдяки федеральним дотаціям. Якщо центр ослабне, баланс може порушитись.

5. Наслідки війни

Війна створює відразу кілька факторів ризику:

економічні санкції;

зростання військових витрат;

втрати населення;

посилення залежності регіонів від силових структур;

можлива криза після закінчення війни.

Історія показує, що затяжні війни іноді стають каталізатором внутрішніх криз, нагадав штучний інтелект.

6. Історичний прецедент

Росія вже переживала кілька великих періодів розпаду чи майже розпаду:

після революції 1917 року;

у ході розпаду СРСР;

під час першої чеченської кампанії існував ризик "параду суверенітетів".

Що працює проти розпаду Росії

Дуже сильна вертикаль влади

Останні десятиліття регіональна самостійність значно скоротилася. Губернатори, силові структури, судова система та фінансові потоки жорстко пов’язані з федеральним центром.

Силовий апарат

Росія має у своєму розпорядженні численні силові структури. Навіть за політичної кризи вони здатні тривалий час утримувати контроль.

Фінансова залежність регіонів

Більшість суб’єктів федерації отримує значну частину доходів із федерального бюджету. Без Москви багато регіонів зіштовхнуться із серйозними економічними труднощами.

Слабкість сепаратистських рухів

Якщо порівнювати з кінцем 1980-х, то сьогодні практично немає масових рухів за незалежність республік. Навіть там, де існує виражена етнічна ідентичність, вимоги найчастіше стосуються розширення повноважень, а не відділення.

Ядерний фактор

Наявність найбільшого у світі ядерного арсеналу робить збереження єдиної держави важливим завданням не тільки для російської влади, а й для світових держав. Багато країн прагнутимуть уникнути неконтрольованої дезінтеграції держави, яка має тисячі ядерних боєзарядів.

Як може статися розвал РФ

За словами ШІ, якщо розпад будь-коли станеться, найбільш імовірним є не сценарій раптового розвалу за одну ніч, а один із трьох варіантів:

Поступове посилення децентралізації. Після політичної кризи регіони набувають дедалі більше повноважень. Формально країна зберігається, але стає значно децентралізованішою. Конфедерація. Центральна влада різко слабшає, регіони починають проводити самостійну політику і фактично перетворюються на майже незалежні держави. Швидкий розпад. Цей сценарій можливий лише при поєднанні кількох важких криз одночасно:

поразка у війні;

боротьба влади у Москві;

економічний колапс;

масові протести;

перехід частини силових структур на бік різних політичних центрів.

Нейромережа нагадала, що саме так розвивалося багато історичних розпадів держав.

Які можливі терміни

Передбачити строки неможливо, стверджує Chat GPT. Можна лише умовно поділити горизонти:

До 5 років – ймовірність порівняно низька. Державні інститути поки що зберігають високий рівень керованості.

5–15 років — ймовірність вища, оскільки накопичаться наслідки війни, демографічних процесів та зміни поколінь еліт.

15–30 років — невизначеність стає настільки великою, що будь-які прогнози втрачають надійність.

Резюмуючи сказане вище, цифровий розум написав, що сьогодні більш ймовірними виглядають сценарії поступової трансформації політичної системи або значного ослаблення центральної влади без формального розпаду, ніж повторення моделі розпаду СРСР у найближчі роки. Однак історія показує, що ймовірність великих політичних переломів різко зростає, якщо одночасно збігаються важка економічна криза, криза легітимності влади та боротьба еліт. Саме поєднання чинників, а не якийсь із них, зазвичай стає вирішальним.

Раніше штучний інтелект Claude AI спрогнозував який регіон Росії може першим оголосити незалежність під час хаосу в країні. На його думку, це не Чечня та не Москва.