Зачем в старых квартирах маленькое окошко между ванной и кухней: версия, которая все объясняет

Окно между кухней и санузлом в старых квартирах является загадкой для многих

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В старых квартирах нередко можно увидеть маленькое окно между кухней и ванной. Оно почти всегда расположено под потолком, выглядит странно и нередко вызывает вопросы: зачем вообще его делали? Вокруг этой детали и ее предназначения существует несколько версий, часть из которых звучит убедительно.

Разбираемся, что это за окно и для чего его придумали.

Среди самых популярных объяснений — версия о защите от взрыва газа. Считается, что такое окно якобы должно было "выпускать" ударную волну и тем самым спасать стены от разрушения. Но эта теория не выдерживает проверки, так как подобные окна встречаются даже там, где газа не было.

Окно между кухней и санузлом. Фото: flatfy.ua

Другая распространенная версия связана с борьбой с туберкулезом. В середине XX века заболевание действительно было широко распространено, а темные и влажные помещения считались благоприятной средой для бактерий. Маленькое окошко под потолком физически не может дать прямые солнечные лучи внутрь санузла. А ультрафиолет, который как раз и убивает бактерии, задерживается обычным оконным стеклом, тем более двойным.

Есть и более "практичные" объяснения. Например, что окно служило запасным входом в ванную на случай, если человеку стало плохо и дверь оказалась закрыта изнутри. Но и это звучит сомнительно, так как проем слишком маленький и расположен слишком высоко, чтобы им можно было реально воспользоваться.

Причина появления окна - свет и экономия

Наиболее убедительное объяснение связано с освещением. По данным YouTube-канала "Історик", такие окна делали для дополнительного естественного света. Ванные комнаты в старых домах, как правило, вообще не имели собственного окна на улицу, поэтому днем там было очень темно. Маленькое окошко из кухни решало эту проблему, так как не нужно было каждый раз щелкать выключателем, чтобы просто помыть руки или умыться. Вечером свет с кухни точно так же пробивался в ванную и давал достаточно освещения для несложных бытовых нужд.

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