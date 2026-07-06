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Навіщо в старих квартирах маленьке віконце між ванною і кухнею: версія, яка все пояснює

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Вікно між кухнею та ванною
Вікно між кухнею та ванною. Фото Колаж "Телеграфу"

Вікно між кухнею та санвузлом у старих квартирах є загадкою для багатьох

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У старих квартирах нерідко можна побачити маленьке вікно між кухнею і ванною. Воно майже завжди розташоване під стелею, виглядає дивно і нерідко викликає запитання: навіщо взагалі його робили? Навколо цієї деталі та її призначення існує кілька версій, частина з яких звучить переконливо.

Розбираємося, що це за вікно і для чого його придумали.

Серед найпопулярніших пояснень — версія про захист від вибуху газу. Вважається, що таке вікно нібито мало "випускати" ударну хвилю і тим самим рятувати стіни від руйнування. Але ця теорія не витримує перевірки, оскільки подібні вікна трапляються навіть там, де газу не було.

Для чого вікно між кухнею та ванною
Вікно між кухнею та санвузлом. Фото: flatfy.ua

Інша поширена версія пов’язана з боротьбою з туберкульозом. У середині XX століття захворювання справді було широко поширеним, а темні й вологі приміщення вважалися сприятливим середовищем для бактерій. Маленьке віконце під стелею фізично не може давати прямі сонячні промені всередину санвузла. А ультрафіолет, який якраз і знищує бактерії, затримується звичайним віконним склом, тим більше подвійним.

Є й більш "практичні" пояснення. Наприклад, що вікно слугувало запасним входом у ванну на випадок, якщо людині стало зле і двері опинилися зачиненими зсередини. Але й це звучить сумнівно, оскільки отвір занадто маленький і розташований занадто високо, щоб ним можна було реально скористатися.

Для чого вікно між кухнею та ванною
Причина появи вікна — світло та економія

Найбільш переконливе пояснення пов’язане з освітленням. За даними YouTube-каналу "Історик", такі вікна робили для додаткового природного світла. Ванні кімнати в старих будинках, як правило, взагалі не мали власного вікна на вулицю, тому вдень там було дуже темно. Маленьке віконце з кухні вирішувало цю проблему, оскільки не потрібно було щоразу вмикати вимикач, щоб просто помити руки чи вмитися. Увечері світло з кухні так само пробивалося у ванну і давало достатньо освітлення для нескладних побутових потреб.

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Теги:
#Квартири #Вікна