Забудьте об обычных раковинах в ванной: новое решение выглядит дороже и моется легче

У дизайнеров появился новый фаворит

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Традиционные тумбы с раковинами постепенно теряют популярность в дизайне ванных комнат. Все больше людей выбирают новое решение, которое сочетает практичность и современный вид.

Оно помогает упростить уход и сделать пространство более чистым. Именно поэтому этот тренд быстро набирает популярность, как написали в "Radiomitre".

Все больше людей выбирают бесшовные раковины, сочетающие современный дизайн и практичность. Такие модели изготавливаются из композитных материалов и минеральных смол, позволяющих создавать поверхность без стыков, где обычно накапливаются грязь и влага.

Бесшовная раковина в ванной комнате. Фото: OLX

Бесшовные раковины более просты в уходе, выглядят аккуратно и представлены в различных цветах и фактурах. Кроме того, они помогают эффективно использовать пространство благодаря возможности интегрировать дополнительные полки или поверхности.

Хотя установка таких моделей может стоить дороже, их долговечность и легкость в уходе делают этот вариант все более популярным при ремонте ванных комнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить гибкую гофру под раковиной. Этот вариант никогда не будет забиваться грязью.